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السبت، 23-10-2021 10:54 م

حمزة الدردور يلاحق وانجا والنعيمات

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الوكيل الإخباري  -  أنس عشا
اختتمت مساء الجمعة منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة بين الوحدات والرمثا، وإن بات الأخير أٌقرب للقب بعد فوزه على شباب الأردن وانفراد بالصدارة، فيما استغل وانجا استمرار غياب يزن النعيمات بسبب الإصابة وابتعد بصدارة الهدافين.اضافة اعلان




 
وإليكم ترتيب هدافي دوري المحترفين قبل جولة واحدة من النهاية: 
 

رونالد وانجا "السلط" (14 هدف)

يزن النعيمات "سحاب" (12 هدف)

حمزة الدردور "الرمثا" (11 هدف) 


محمد أبو زريق "الرمثا" ودوغلاس "شباب الأردن" (8 أهداف)

 حمزة الصيفي، علي علوان "الجزيرة" (7 أهداف)
 
  أحمد العرسان "الفيصلي" (6 أهداف)

أحمد زهير "شباب العقبة"، حسان الزحراوي " الرمثا"، يزن العرب، محمود زعترة و إبراهيم الجوابري "الوحدات" و خالد الدردور "شباب الأردن (5 أهداف)

مصعب اللحام"الرمثا"، أحمد ياسر "الحسين إربد"، خلدون الخزام " الجليل "، عبد العزيز نداي، أنس العوضات "الوحدات"، محمد عبد المطلب "البقعة "، عبدالله العطار "الجزيرة" ومحمد العكش "الفيصلي" (4 أهداف)

أحمد زريق "الوحدات"، كوليبالي  "الرمثا"، وسيم ريالات"شباب الأردن"، عامر جاموس "الجزيرة"، أحمد أبو حلاوة "شباب العقبة"، عبدالله ذيب ، محمد كلوب، محمد راتب الداوود، محمود مرضي "السلط"، عدي القرا، إبراهيم الرواد وسند جعارة "معان "،بادو، أوتيمار، مصطفى كمال "الحسين"، مجدي العطار، ويوسف الرواشدة، عبدالله خالد عوض ، مارديك مارديكيان "الفيصلي" (3 أهداف)



  إيريك وعيسى السباح "شباب العقبة" يزن ثلجي، أحمد الصغير "سحاب"، محمد الموالي " الحسين "، زيد أبو عابد " السلط"، يوسف أبو جلبوش، هشام الصيفي، سالم العجالين و محمد أبو زريق "الفيصلي"،، حمزة نعيم و خالد أبو رياش "شباب الأردن" ، ياسر الرواشدة، لؤي عمران، شاهر شلباية "الحسين إربد"، خضر الحاج، نور الدين موافي، حسين عبيدات، ابراهيم سعادة وجبر خطاب "الجزيرة" ،أحمد سمير،أحمد ثائر عبدالله نصيب، سليمان أبو زمع ومنذر أبو عمارة  "الوحدات "، ماجد عثمان "الرمثا " وعمرو الشحات "معان" (هدفين).

محمد أبو زرق، علي صالح وبسام دلدوم "البقعة"، يسري العرفاوي، علي المصري، خالد البري، وليد الدرايسة ومحمود موافي "معان"، أحمد أبو شعيرة ، محمد الباشا "الجزيرة"، أمية المعايطة، عمر عبد الرزاق، لؤي الدردور، ليث البشتاوي، عامر علي، فارس غطاشة وصدام الشهابات "الجليل"، سليم عبيد، محمد بني عطية، أحمد عبدالحليم، وسام أبو دعابس وأحمد أبو جادو" سحاب "، فراس شلباية، سوني سعد، محمد الدميري و خالد عصام " الوحدات"، خالد زكريا، براء مرعي، نزار الرشدان، أمين الشناينة، إبراهيم دلدوم، ورد البري، محمد طنوس وأنس جبارات "الفيصلي"، أحمد سريوة، أدهم القرشي، محمد مصطفى "السلط"، حسين ذيابات، سعد الروسان، محمد القيسي، أحمد أبو كبير، بلال الداوود، أنس العساسلة ورودي مانجا "الحسين إربد"، أحمد صبرة، محمد أبو طه ومحمد خالد ذيب "شباب الأردن"، بشار ذيابات، مهند خير الله "الرمثا" ومحمد الحسنات، أحمد كوري، أحمد العيساوي، موسى الزعبي، خالد الردايدة، محمود شوكت، زكي أبو ليلى "شباب العقبة". (هدف واحد).

 




 

 


 

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