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الخميس، 11-01-2024 04:25 م

حوادث شغب وطعن على خلفية ديربي روما

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الوكيل الإخباري - تعرض أحد مشجعي فريق روما للطعن خلال اشتباكات اندلعت بين المشجعين والشرطة، بعد ديربي كأس إيطاليا الذي فاز به لاتسيو بهدف دون رد وتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وقبل المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، كان قد تم الإبلاغ عن وقوع حوادث، على الرغم من أن التوتر بين المشجعين زاد بعدما أطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء، حيث اشتبكت جماهير الفريقين في محيط الاستاد الأوليمبي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبعد ذلك بوقت قصير، دخلت مجموعة من مشجعي لاتسيو، الذين كانت وجوههم مغطاة ومسلحين بالعصي، إلى حانة في حي براتي القريب الذي يستضيف عادة أنصار فريق روما، وبعد تدمير المكان، طعنوا رجلا من مشجعي الخصم في بطنه.

ونقل الرجل، وهو في الثلاثينيات من عمره، إلى المستشفى في حالة خطيرة وهو يرقد حاليا في الرعاية المركزة، رغم أن حياته ليست في خطر بعد الهجوم الذي تحقق فيه الشرطة، بحسب نفس المصدر.

كما حاولت مجموعة مكونة من حوالي 200 من مشجعي روما الاعتداء على جماهير لاتسيو المتواجدين في منطقة بونتي ميلفيو بالعاصمة الإيطالية، مما استدعى تدخل قوات الأمن التي تعرضت للإلقاء بالحجارة والزجاجات.

وفي النهاية، تمكنت الشرطة من تفريق المشاغبين وتم إلقاء القبض على ثلاثة منهم.

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