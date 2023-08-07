حوامدة يعلن موقفه من مشاركة الوحدات في ملحق أبطال آسيا

الوكيل الإخباري - أعلن بشار حوامدة، رئيس الوحدات، اليوم الإثنين، رأيه في مشاركة فريقه في ملحق دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وكتب حوامدة، عبر حسابه على "فيس بوك" اليوم الإثنين، رسالة مطولة، وضح فيها موقفه الرسمي.



وقال حوامدة "أنا لن أكون إلا أنا، رافضا للتطبيع، رافضا للخنوع، رافضا للشعبويات، ولأنني أمثل هذا النادي الكبير بجماهيره المحترمة الشريفة، ولأنني لا أقبل أن أكون ممثلاً بارعًا صاحب شعارات براقة واهمة. سأقف في صف النادي وليس بصف المصالح الشخصية".



وأوضح "من السهل أن آخذ قرارًا بالانسحاب ودخول التاريخ ببطولة مزيفة على حساب النادي، وتسجيل موقف شخصي آني، لكن أرى أن مصلحة الوحدات أهم مني، ومن كل مجلس الإدارة".



وأضاف "من منطلق أن اللعب مع مطبع ليس تطبيعًا وانتصارًا لأهلنا في فلسطين عامة وفلسطينيو الـ48 خاصة فإنني أدعو للمشاركة بأضيق حدودها دون مراسم ولا سلام ولا كلام ، وإلغاء اتفاقية التوأمة السابقة مع النادي المضيف وعدم الانسحاب بل مواجهة الموقف بكل شجاعة بعيدًا عن الشعبويات".



وختم حديثه "هذا رأيي الشخصي والذي يعير عني وسأقاتل من أجله فإن نجحت نجحنا، وإن فشلت فقراري سيكون بعد اجتماع مجلس النادي قريبًا".



كانت إدارة نادي الوحدات قد اجتمعت امس مع عدد من المسؤولين والنواب لمناقشة حيثيات القرار.



وتردد أنَّ حوامدة وفي حال صوت مجلس إدارة الوحدات على قرار عدم المشاركة، سيتقدم باستقالته لإيمانه بأن فاتورة الانسحاب ستكون مكلفة وكارثية على ناديه.



يذكر أن الوحدات سيحل ضيفًا على شباب أهلي دبي (الذي يضم لاعبًا مثل منتخب الكيان الصهيوني سابقًا) يوم 15 اغسطس/آب الجاري في ملحق دوري أبطال آسيا.

اضافة اعلان

ملاعب