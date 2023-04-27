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الخميس، 27-04-2023 01:42 م

حيلة جديدة من برشلونة لإتمام صفقة ميسي

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الوكيل الإخباري - يتحرك مسؤولو نادي برشلونة الإسباني في كل الاتجاهات، سعيا لإتمام صفقة التعاقد مع ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

في هذا الصدد، كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إدارة البارسا تفكر في إنشاء متحف مخصص بالكامل لميسي، سيبنى في المقر القديم لأكاديمية لا ماسيا بجوار ملعب كامب نو.

وأشارت إلى أن إدارة البارسا بدأت بالفعل مفاوضات ومشاورات مع إحدى شركات الاتصالات لتمويل متحف ميسي.

ولفتت إلى أن مشروع المتحف، تستهدف من خلاله إدارة برشلونة جذب آلاف السياح والمعجبين، لتحقيق إيرادات وعوائد مالية كبيرة تساعد في إتمام الصفقة.

وينتهي تعاقد ميسي (35 عاما) مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري في يونيو/حزيران 2023، ويقال إنه رفض تجديد عقده مع الفريق الفرنسي، وبصدد العودة مجددا إلى جدران النادي الكتالوني.

ورحل (ليو) عن صفوف برشلونة في صيف 2021 بعدما فشلت إدارة النادي في توثيق عقده الجديد بسبب خلل في هيكلة الرواتب، لينتقل حينها إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

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