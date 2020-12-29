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الثلاثاء، 29-12-2020 01:09 م

خبر سار لجماهير ‎الهلال السعودي

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الوكيل الإخباري _ تلقت جماهير نادي ‎الهلال السعودي نبأ سار بعد التعثر أمام نادي اتحاد جدة فى الجولة الماضية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة 1 / 1.

وقالت صحيفة الرياض السعودية أن إصابة المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون غير مقلقة، وهناك إمكانية عودته أمام ‎الأهلي فى الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة السعودية أن اللاعب الكوري سيغيب عن مباراتي فريقه الهلال أمام الشباب والباطن في الجولتين القادمتين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يواجه نادي الهلال نظيره نادي الشباب يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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المصدر : ملاعب 



 




 

 


 

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