خبر سار لجماهير الهلال قبل كأس العالم للأندية

الوكيل الإخباري - تحدثت تقارير صحفية عن موقف قائد نادي الهلال، سلمان الفرج، من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب 2022، التي تُقام بمدينتي الرباط وطنجة خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.



وحسب ما ورد، فإن الفرج أصبح جاهزًا لخوض مونديال الأندية، حيث دخل المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية، وسيعود اللاعب لتدريبات الهلال الجماعية نهاية شهر يناير الجاري.



وجاءت إصابة الفرج خلال مواجهة المنتخب السعودي الافتتاحية في بطولة كأس العالم قطر 2022، أمام المنتخب الأرجنتيني، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي انتهت بانتصار تاريخي للأخضر بنتيجة (2-1).



وستشهد كأس العالم للأندية مشاركة 3 فرق عربية؛ هي الوداد بطل دوري أبطال أفريقيا وممثل البلد المضيف، والأهلي المصري كونه وصيفًا لدوري أبطال أفريقيا 2022، والهلال السعودي الذي اختير لتمثيل قارة آسيا، لكونه آخر بطل لبطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث لم تستكمل بعد منافسات نسخة العام 2022.



وتُفتتح كأس العالم للأندية بمباراة الدور الأول (رقم 1)، ويلتقي فيها الأهلي المصري مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، في الأول من شهر فبراير القادم، وحسب عملية سحب القرعة، فإن الفائز من المباراة رقم 1 (الأهلي أو أوكلاند) سيواجه في الدور الثاني سياتل ساوندرز الأمريكي في المباراة (رقم 2)، فيما سيتعيّن على الوداد مواجهة الهلال في المباراة (رقم 3)، وذلك يوم 4 فبراير المقبل.

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