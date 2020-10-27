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الثلاثاء، 27-10-2020 09:50 ص

خبر سار لعشاق ريال مدريد بشأن راموس

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الوكيل الإخباري- ينتهي عقد النجم سيرجيو راموس، قائد نادي ريال مدريد الإسباني مع ناديه في حزيران من العام القادم، في الوقت الذي يتمسك فيه ريال مدريد بقاعدته بعدم التجديد لأي لاعب فوق سن الـ 30 لأكثر من عام، ولا يرغب في استثناء راموس منها.
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ويؤمن قائد الميرينجي بإمكانية توصله لاتفاق مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز لتجديد عقده والاستمرار بالقميص الملكي، فيما لا يبدو على عجلة من أمره لإتمام ذلك.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن اللاعب ليس متعجلًا للتجديد، إذ يثق في بيريز وتوصله معه إلى اتفاق، كما أكدت مصادر مقربة من اللاعب، فيما يبدو مستعدًا للموافقة على التجديد لمدة موسم واحد تلو الآخر، رغم طلبه في البداية التجديد لعامين دفعة واحدة مع زيادة قليلة في عقده.

ورغم إمكانية تفاوض راموس مع أي ناد يريده في يناير القادم، إلا أنه يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد وينتظر التوصل لاتفاق مع بيريز، الذي كان قد صرح سابقًا، عقب التتويج بالدوري الإسباني الموسم الماضي، قائلًا عن قائد فريقه: "هو سيستمر طالما أراد، وهو يعرف ذلك، طالما أراد ولديه القوة، ولأنه لديه القوة، أعتقد أنه سيبقى معنا لسنوات عديدة".

 




 

 


 

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