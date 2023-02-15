خبر سار ليوفنتوس بشأن بوجبا

الوكيل الإخباري - زف بول بوجبا، لاعب يوفنتوس، نبأ سارا لفريقه قبل يوم من المواجهة المرتقبة أمام نانت الفرنسي، المقرر لها غدًا الخميس، بمرحلة خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.





وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن تدريبات اليوم الأربعاء، شهدت عودة بوجبا، ليظهر بعض المؤشرات الإيجابية حول المشاركة في المباريات بالأيام القليلة القادمة.



وأضاف أن النجم الفرنسي تواجد صباح اليوم بمقر التدريبات، حيث أدى تمارين شخصية منفصلة، قبل أن ينضم للمجموعة بعد ذلك.



ولفت الموقع إلى أن خوان كوادرادو وليوناردو بونوتشي، تدربا بشكل طبيعي، لتتأكد جاهزيتهما للدخول بقائمة الفريق لمباراة الغد.





يشار إلى أن بوجبا انضم ليوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ورغم ذلك لم يخض أي دقيقة مع الفريق بعدما تعرض لإصابة بالفترة التحضيرية قبل بداية الموسم.



كما تعرض لانتكاسة جديدة بالأسابيع الأخيرة، ليفشل في الظهور بأي مباراة حتى الآن.

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