خبر صادم ،، أبو زمع ينوي الإستغناء عن أحد محترفيه !!

الوكيل الإخباري - أنس عشا

تداولت وسائل الإعلام خبرا صادما يؤكد تواصل المدير الفني لنادي الوحدات عبدالله أبو زمع مع مدافع منتخب ليبيا أحمد التربي وذلك لتمثيل الفريق في منافسات الموسم الحالي، حيث تسير المفاوضات بصورة جيدة وقد يصل لعمان في الأيام المقبلة لإنهاء الصفقة .









المثير للجدل أن الوحدات يمتلك "3" محترفين وهم اللبنانيان أحمد زريق وسوني سعد، والسنغالي عبد العزيز نداي، وقدموا مستويات ممتازة محليا وآسيويا ، بالإضافة لااندماج الكبير لهم في المنظومة الوحداتية من لاعبين وجماهير، وبالتالي فإن نبأ التعاقد مع محترف والإستغناء عن أحدهم غير متوقع إطلاقا، خصوصا وأن الفريق يمر بضائقة مالية ولا تنتظره منافسات خارجية ولا يحتاج لصفقات أو غرامات فسخ عقود في ظل وفرة النجوم.

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ورغم إصابة مدافع الفريق طارق خطاب وابتعاده حتى نهاية الموسم، إلا أن الوحدات يمتلك يزن العرب، والمتألق بالفترة الأخيرة عبدالله نصيب ديارا والشاب دانيال عفانة في هذا المركز، كما يستطيع اللاعبان أحمد ثائر ومحمد الدميري اللعب فيه في حالة الطوارئ.