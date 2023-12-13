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الأربعاء، 13-12-2023 03:31 م

خبر غير سعيد لريال مدريد وبرشلونة

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الوكيل الإخباري - أعلنت اللجنة الانتخابية لرابطة الدوري الإسباني للمحترفين، اليوم، الثلاثاء، عن تعيين خافيير تيباس رئيسا لها لمدة 4 سنوات قادمة.

واستقال تيباس من منصبه منذ بضعة أسابيع، وذلك ليس لهدف الرحيل عن وظيفته، ولكن من أجل إعادة انتخابه لولاية جديدة وهذا ما حدث بالفعل.

الليغا قالت في بيان رسمي:"تطبيقا لأحكام النظام الأساسي الاجتماعي ووفقا للوائح المسابقة، تم الاتفاق على الإعلان النهائي للسيد خافيير تيباس كرئيس لرابطة الليغا لمدة أربع سنوات قادمة".

وقالت الرابطة في بيانها إن إعلان تيباس رئيسا لها يأتي دون الحاجة إلى دعوة جمعية عمومية غير عادية، لأنه لم يكن هناك مرشحون آخرون لرئاسة المؤسسة، لذلك سيستسمر رئيسا للمسابقة حتى 2027.

يذكر أن تيباس الذي تسلم المنصب للمرة الأولى في أبريل 2013، لديه عداوة مع العملاقين ريال مدريد وبرشلونة على مدار السنوات الماضية بسبب أزمة دوري السوبر "السوبرليغ"، حيث يعتبر رئيس الليغا من أشد المناهضين لهذه الفكرة.

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