خبير تحكيمي يكشف عن رأيه بشأن ركلة جزاء ميسي الغير محتسبة

الوكيل الإخباري _ شهدت مباراة برشلونة ضد إشبيلية حالة تحكيمية أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وكان لها تأثير واضح على نتيجة اللقاء لمصلحة فريق المدرب جولين لوبيتيجي.اضافة اعلان
وسقط برشلونة في فخ التعادل أمام إشبيلية على ملعب الكامب نو بنتيجة هدف لمثله، وطالب ليونيل ميسي بالحصول على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بعد أن تدخل عليه مدافع الفريق الأندلسي ، لكن حكم الساحة وحكم الفار قررا تجاهل اللقطة واعتبرا أنه التحام طبيعي على الكرة.
وأكد الخبير التحكيمي في صحيفة آس الإسبانية أن الحكم لم يكم موفقاً بعدم الرجوع للفار في لقطة ليونيل ميسي، مشيراً إلى وجود مخالفة تستحق ركلة جزاء لمصلحة النجم الأرجنتيني.
ويتواصل الجدل التحكيمي في الدوري الإسباني أسبوع بعد الآخر، وهناك ادعاءات من الجانب الكاتالوني أن التحكيم يصب في مصلحة ريال مدريد خلال الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي.
المصدر : ملاعب