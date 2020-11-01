خبير تحكيم: ميسي كان يستحق الطرد

الوكيل الإخباري-

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أكد أوليفر أندوخار، الحكم الإسباني السابق وخبير التحكيم لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء مباشرة بعدما ضرب حكم لقاء برشلونة وديبورتيفو ألافيس بالكرة.وجاءت اللقطة في الدقيقة 39 بعد احتج النجم الأرجنتيني على التدخلات القوية للاعبي ألافيس ورمى الكرة في اتجاه الحكم، الذي اكتفى بتوجيه بطاقة صفراء.وقال أندوخار لصحيفة ”ماركا“: ”ميسي كان يجب أن يطرد مباشرة، رغم كون الكرة لم تلمس الحكم هيرنانديز هيرنانديز، لكنه أراد تخويف الحكم بحركته وهذا يستحق بطاقة حمراء مباشرة“.كما أكدت صحيفة ”آس“ أن ميسي أفلت من الطرد بعدما رمى بالكرة على حكم اللقاء.بينما، أبدى رونالد كومان، مدرب برشلونة، قلقه بسبب إهدار لاعبيه للفرص خلال التعادل 1-1 في ضيافة ألافيس، يوم السبت، ليبقى بلا فوز في أربع مباريات متتالية في المسابقة.وسدد برشلونة 25 كرة على المرمى لكنه هز شباك فرناندو باتشيكو حارس ألافيس مرة أخرى عن طريق أنطوان غريزمان في الشوط الثاني بعد طرد خوتا لاعب وسط الفريق صاحب الأرض.وتأخر برشلونة بهدف قبل الاستراحة عن طريق لويس ريوخا بعد خطأ فادح من الحارس نيتو الذي أخفق في التعامل مع تمريرة جيرار بيكيه.وقال كومان للصحفيين: ”أشعر بالقلق من مستوانا في الهجوم. ليس لدينا مشكلة في سلوكنا أو تركيزنا، بل نحتاج إلى فاعلية أكبر أمام المرمى“.وأضاف: ”كما أننا أهدينا ألافيس هدفا، لكن عندما تصنع الكثير جدا من الفرص فإنك لا تتحمل إهدارها. إذا صنعت كل هذه الفرص وسجلت هدفا واحدا فهذا غير جيد“.وجاء التعادل المفاجئ بعدما خسر برشلونة 3-1 على أرضه أمام ريال مدريد كما تعثر قبلها 1-صفر أمام خيتافي، ويحتل برشلونة المركز الـ 12 برصيد ثماني نقاط من ست مباريات.ولم يكن بوسع كومان إخفاء إحباطه من النتائج الأخيرة، كما كان مضطرا للتعامل مع أسئلة حول قراراته وتصرفاته خلال سير المباراة.