الأحد 01-11-2020
الوكيل الاخباري

مطالبات شعبيــة بالحظــر الشامل

التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الخامسة للمنح الخارجية

إجراءات للحد من انتشار كورونا في إربد

إجراءات عند ظهور حالة كورونا في القطاع العام والخاص

الدفاع المدني يحذر سائقي المركبات من خطر الانزلاق

أسعار الذهب الأحد 1/11/2020

فرصة لتساقط الأمطــار والبَرد اليوم

مديرية الامن العام تبدأ اليوم حملة تفتيش على المركبات

الملكة رانيا توجه رسالة شكر للكوادر الطبية

انقلاب على الاجواء الصيفية وسيول متوقعة خلال الـ 48 ساعة القادمة




الأحد، 01-11-2020 09:48 ص

خبير تحكيم: ميسي كان يستحق الطرد

messi-1-1200x675


الوكيل الإخباري-أكد أوليفر أندوخار، الحكم الإسباني السابق وخبير التحكيم لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء مباشرة بعدما ضرب حكم لقاء برشلونة وديبورتيفو ألافيس بالكرة.
اضافة اعلان

وجاءت اللقطة في الدقيقة 39 بعد احتج النجم الأرجنتيني على التدخلات القوية للاعبي ألافيس ورمى الكرة في اتجاه الحكم، الذي اكتفى بتوجيه بطاقة صفراء.

وقال أندوخار لصحيفة ”ماركا“: ”ميسي كان يجب أن يطرد مباشرة، رغم كون الكرة لم تلمس الحكم هيرنانديز هيرنانديز، لكنه أراد تخويف الحكم بحركته وهذا يستحق بطاقة حمراء مباشرة“.


كما أكدت صحيفة ”آس“ أن ميسي أفلت من الطرد بعدما رمى بالكرة على حكم اللقاء.

بينما، أبدى رونالد كومان، مدرب برشلونة، قلقه بسبب إهدار لاعبيه للفرص خلال التعادل 1-1 في ضيافة ألافيس، يوم السبت، ليبقى بلا فوز في أربع مباريات متتالية في المسابقة.

وسدد برشلونة 25 كرة على المرمى لكنه هز شباك فرناندو باتشيكو حارس ألافيس مرة أخرى عن طريق أنطوان غريزمان في الشوط الثاني بعد طرد خوتا لاعب وسط الفريق صاحب الأرض.

وتأخر برشلونة بهدف قبل الاستراحة عن طريق لويس ريوخا بعد خطأ فادح من الحارس نيتو الذي أخفق في التعامل مع تمريرة جيرار بيكيه.

وقال كومان للصحفيين: ”أشعر بالقلق من مستوانا في الهجوم. ليس لدينا مشكلة في سلوكنا أو تركيزنا، بل نحتاج إلى فاعلية أكبر أمام المرمى“.

وأضاف: ”كما أننا أهدينا ألافيس هدفا، لكن عندما تصنع الكثير جدا من الفرص فإنك لا تتحمل إهدارها. إذا صنعت كل هذه الفرص وسجلت هدفا واحدا فهذا غير جيد“.

وجاء التعادل المفاجئ بعدما خسر برشلونة 3-1 على أرضه أمام ريال مدريد كما تعثر قبلها 1-صفر أمام خيتافي، ويحتل برشلونة المركز الـ 12 برصيد ثماني نقاط من ست مباريات.

ولم يكن بوسع كومان إخفاء إحباطه من النتائج الأخيرة، كما كان مضطرا للتعامل مع أسئلة حول قراراته وتصرفاته خلال سير المباراة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5f9e5fb142360430dc50a55b

هل بدأت نهاية حقبة ميسي؟

5f9cfbca4236040e9f7f2e47

كومان يكشف موقفه من الرحيل عن برشلونة

5f9d1cb34c59b732a85d6a9c

قائمة جديدة لمنبوذي مدرب برشلونة كومان

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

98-150602-ronaldo-juventus-60-millions_700x400

بعد تعافيه رسميا.. رونالدو أمام اختبارين لضمان المشاركة مع يوفنتوس

219908

برشلونة على حافة الإفلاس .. تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة كبيرة

أخبار متعلقة
5f9d1cb34c59b732a85d6a9c

قائمة جديدة لمنبوذي مدرب برشلونة كومان

cristiano-ronaldo-lionel-messi-split_98paq2n1d1m41btaqkhkwuzkl-scaled-1200x675

رونالدو: ميسي أنا أنتظرك

38471

برشلونة يخشى هجرة نجومه في يناير

1020206111642586624985 (1)

نجم النشامى بالحجر الصحي

1020205124751857639671

تأجيل الجولة الخامسة من دوري الناشئات

10202051354445856454

3 إصابات بفيروس كورونا بالنادي الأهلي