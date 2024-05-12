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الأحد، 12-05-2024 03:12 م

خبير: حل قانوني لإنقاذ أهلي جدة من إيقاف القيد

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الوكيل الإخباري - قدم الخبير القانوني أحمد الشيخي، المتخصص في قضايا الأندية أمام فيفا، مقترحا لإنقاذ أهلي جدة من إيقاف القيد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان أهلي جدة حصل في مايو/ أيار الماضي، على قرار من المحكمة الرياضية، بتعليق عقوبة المنع من التسجيل لفترتين، لحين صدور قرار نهائي في قضية المحترف الجامايكي لويس جرابان.

وكتب الشيخي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بخصوص إمكانية تسجيل الأهلي للاعبين جدد بالصيفية المقبلة من عدمها، فإن مصلحة الأهلي تقتضي أن يقدم اتحاد الكرة تاريخ بدء فترة التسجيل إن كان ذلك ما زال ممكنا".

وفسر: "بحيث تبدأ الفترة في شهر 6 بدلا من شهر 7؛ وذلك لزيادة فرص تسجيل الأهلي للاعبين في الصيفية، واستباقا لأي قرار (قد) يصدر عن محكمة CAS".

واختتم: "كل الأمنيات للأهلي في كسب قضيته أمام خصمه FIFA، وبالتوفيق له ولجميع أنديتنا في القضايا الخارجية".

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