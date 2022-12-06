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الثلاثاء، 06-12-2022 10:35 ص

خروج ثاني ملعب عن الخدمة في مونديال قطر

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الوكيل الإخباري - ودع استاد "974" بالدوحة الاثنين مونديال قطر 2022 بمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية (4-1) ضمن الدور ثمن النهائي للبطولة، قبل تفكيكه بالكامل ونقله إلى إحدى الدول الصديقة.

واستاد 974 هو أول ملعب في العالم يتم بناؤه وتفكيكه بالكامل بعد نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

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ووفقا موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث فقد تم تعديل السعة الاستيعابية للاستاد لتكون 44.089 متفرجا.

ويقع استاد 974 في منطقة رأس أبو عبود، على بعد 10 كم شرق وسط الدوحة، ويحتفي هذا المكان الفريد من نوعه بالإرث البحري والتجاري العريق لدولة قطر.

ولا يشير الرقم 974 فقط إلى رمز الاتصال الدولي الخاص بدولة قطر، بل يرمز أيضا إلى عدد حاويات الشحن البحري التي استخدمت في بناء الاستاد.


وعقب انتهاء البطولة، سيعاد استخدام الحاويات والهيكل وإنشاء مرافق تطل على الواجهة المائية تعود بالنفع على أبناء المجتمع، بالإضافة إلى مركز حيوي للأعمال.


ورغم الطبيعة المؤقتة لاستاد 974 بموجب هذا المفهوم الجديد في بناء الملاعب، فقد تم الحرص على أن يدوم إرثه لأجيال قادمة.

 

 

ملاعب 

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