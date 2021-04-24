خسارة اسيوية جديدة للوحدات

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- أنس عشاتعرض الوحدات للخسارة من السد القطري بهدفين دون رد و، وذلك في المباراة التي جمعتهما الجمعة لحساب الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة من دوري أبطال اسيا "2021"، والتي تقام في العاصمة السعودية الرياض بنظام البطولة المجمعة لمنع تفشي فيروس كورونا بين الفرق.وافتتح الإسباني كازورلا التسجيل لفريق السد القطري بالدقيقة "13" من عمر الشوط الأول، وذلك من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة على مدافع الفريق الأخضر يزن العرب، وعجز حارس المرمى عبدالله الفاخوري عن التصدي لها.بعد الهدف حاول السد قتل اللقاء وتحقيق الفوز بأقل مجهود بدني، فيما سيطر الوحدات على الكرة وقدم لاعبوه واحدة من أفضل مبارياتهم بالبطولة وهددوا مرمى السد بأكثر من فرصة محققة للتسجيل وأهمها محاولة خالد عصام التي ارتطمت بالقائم.وشهدت الربع ساعة الأخيرة من اللقاء طرد يزن العرب بعد تلقيه الإنذار الثاني، بالإضافة لتسجيل اللاعب علي اسد الله هدف الحسم للفريق القطري بالوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز فريق تشافي على كتيبة عبدالله أبو زمع.وبهذه الخسارة تجمد رصيد الوحدات عند النقطة الوحيدة بالمركز الأخير، بينما انفرد السد بالمركز الثاني بـ "7" نقاط، خلف النصر المتصدر بـ "8" نقاط، بعد أن تغلب على فولاذ الإيراني بهدفين دون رد في مباراة أقيمت بنفس التوقيت .