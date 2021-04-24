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السبت، 24-04-2021 06:10 م

خسارة فريق احسان حداد ،، وتعرضه لإصابة قوية بدوري الأبطال

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
خسر فريق القوة الجوية العراقي والذي يضم بصفوفه نجم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إحسان حداد، للخسارة من تركتور سازي تبريز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا مساء الجمعة.
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وتعرض حداد لإصابة قاسية بالكاحل أثناء المباراة انهت مشاركته بالبطولة، وستمتد فترة غيابه عن الملاعب من أسبوعين لشهر.


وتجمد رصيد القوة الجوية بهذه الخسارة عند النقطة الثانية بالمركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثانية، اما فريق تركتور سازي تبريز فرفع رصيده للنقطة السادسة في المركز الثاني للمجموعة.

 




 

 


 

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