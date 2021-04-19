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الإثنين، 19-04-2021 01:49 م

خسارة هيثم الشبول وفهد اليوسف بدوري الأبطال

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
تعرض فريق الشرطة العراقي الذي يضم بجهازه الفني مدربنا الوطني هيثم الشبول، ويلعب له المحترف السوري السابق لأندية الوحدات، الجزيرة وذات راس فهد اليوسف للخسارة من فريق الاستقلال الإيراني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بمدينة جدة السعودية، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري أبطال اسيا.

وسجل أهداف المباراة محمد نادري في الدقيقة (44)، فرشيد إسماعيلي في الدقيقة (54)، وشيخ دياباتي في الدقيقة (65).



وبهذا الفوز تصدر الفريق الإيراني المجموعة بـ (6) نقاط، ويأتي الدحيل القطري بالمركز الثاني بـ (4) نقاط، والأهلي السعودي ثالثا بنقطة وحيدة، بينما يتذيل الشرطة ترتيب المجموعة .

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المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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