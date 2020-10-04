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الأحد، 04-10-2020 11:12 ص

خسارة يوفنتوس اليوم في هذه الحالة

Juventus


الوكيل الإخباري _ حسمت رابطة الدوري الإيطالي الأزمة التي ثارت مؤخرا بسبب مباراة يوفنتوس ونابولي، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من المسابقة.

وكانت تقارير قد أشارت إلى إمكانية تأجيل المباراة بسبب فشل نابولي في السفر إلى مدينة تورينو لمواجهة يوفنتوس، بسبب رفض سلطات المدينة ذلك خوفا من انتشار الفيروس.

ونشرت رابطة الدوري الإيطالي عبر موقعها الرسمي بيانا قالت فيه إن المباراة بين يوفنتوس ونابولي ستُقام في موعدها مساء الأحد بدون تأجيل.
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ووفقا لما أكدته تقارير إيطالية، فإن قرار الرابطة جاء بعد تسريب وثيقة تؤكد أن السلطات لم تمنع نابولي من السفر إلى تورينو، وإنما طلبت عزل اللاعبين الذين خالطوا بيوتر زيلينسكي، اللاعب الذي أعلن النادي إصابته بالفيروس السبت.

وينص البروتوكول الطبي الذي تعمل به رابطة الدوري الإيطالي على عدم تأجيل أي مباراة إلا في حالة عدم امتلاك أي فريق من فريقي المباراة لـ13 لاعبا وحارس مرمى على أقل تقدير.

ووفقا لذلك، فإن يوفنتوس قد يخسر المباراة بنتيجة 0-3، في حالة عدم التوجه إلى ملعب المباراة مساء اليوم  الأحد، حيث لا تنطبق عليه شروط الإلغاء.

يُذكر أن نادي يوفنتوس أعلن في بيان رفض فكرة تأجيل المباراة، مؤكدا أنه سيذهب إلى ملعب المباراة بشكل طبيعي، مطالبا نادي نابولي بالأمر ذاته.
ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط، فيما يحتل يوفنتوس المركز السابع بـ4 نقاط.

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المصدر : ملاعب 

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