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الإثنين، 14-02-2022 09:22 م

خضوع فريق الرمثا لفحوصات كورونا

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن نادي الرمثا عن خضوع الفريق الأول لكرة القدم لفحوصات فيروس كورونا المستجد، حيث أجريت الفحوصات بإشراف وزارة الصحة للإطمئنان على صحة عناصر منظومة الفريق.اضافة اعلان

 

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " :

" أجرى أفراد منظومة الفريق الأول لكرة القدم فحوصات كورونا مساء اليوم .
وأجريت الفحوصات بإشراف وزارة الصحة للإطمئنان على صحة عناصر منظومة الفريق ، ونتمنى أن تأتي جميع نتائج منظومة فريق كرة القدم الأول بالرمثا سلبية بإذن الله.
حمى الله الأردن قيادةً وشعباً وارضاً و رفع الله عنا الوباء . "


وكان الرمثا قد التقى الحسين إربد وديا على ملعب الأمير هاشم، وانتهت المباراة بفوز الأخير بهدفين لهدف .

 




 

 


 

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