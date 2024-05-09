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الخميس، 09-05-2024 03:36 م

خطأ فادح ارتكبه حكم مباراة ريال مدريد وبايرن في الهدف الشبح

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الوكيل الإخباري - شهدت المباراة التي جمعت فريقي بايرن ميونخ وريال مدريد، مساء الأربعاء، في قبل نهائي دوري أبطال أوربا، خطأ كارثيا آخر لم يلحظه البعض تسبب فيه الحكم البولندي سيمون مارشينياك.

وخسر بايرن ميونخ 2-1 في غضون 3 دقائق فقط بعد أن كان متقدمًا على ريال مدريد في ملعبه "سانتياغو برنابيو" بهدف نظيف.

وأحرز دي ليخت هدفا لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 90+13، ولكن بعد رفع الحكم المساعد للراية، وإطلاق حكم الساحة البولندي سيمون مارشينياك للصافرة، نظرًا لوجود حالة تسلل ضد نصير مزراوي، قبل أن تكشف الإعادة التلفزيونية عدم وجود تسلل.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد 2-1 قبل الكرة المثيرة للجدل.


 

وكان يجب على حكم الساحة وفقًا للقانون أن يترك اللعبة تكتمل حتى نهايتها ولا يطلق صافرته متعجلا بناء على قرار حكم الراية ويوقف اللعب، لأنه بهذه الطريقة تسبب في اتخاذ قرار متعجل لن يستطيع الرجوع فيه، بل كان عليه الانتظار حتى تكتمل اللعبة ويراجعها مسؤولو تقنية الـVAR للتحقق منها.

وقال دي ليخت في تصريحات تلفزيونية، عقب اللقاء: "لا بد على الحكم أن يواصل اللعب، أما أن يطلق صافرته قبل نهاية اللعبة في ذلك الوقت هو خطأ، كيف يُعقل ذلك؟.. هذا شيء مخجل حقا".

وذكر مدافع بايرن تفاصيل الحوار مع الحكم المساعد أثناء اعتراض لاعبي الفريق البافاري: "المساعد قال لي (أنا آسف لقد ارتكبت خطأ)، هذا أمر قاسٍ ولا بد من احترام القوانين".

وتأهل الريال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ18 في تاريخه، بعد تخطي بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف وحيد.

وكانت مواجهة الذهاب على ملعب أليانز آرينا انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويلتقي ريال مدريد أمام بروسيا دورتموند الألماني بنهائي دوري أبطال أوروبا، في الأول من يونيو على ملعب ويمبلي في لندن.

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