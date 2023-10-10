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الثلاثاء، 10-10-2023 04:54 م

خطاب والحجاج يرفعان العلم الأردني بحفل افتتاح الألعاب البارالمبية

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الوكيل الإخباري - اختارت اللجنة البارالمبية الأردنية، اللاعب عبد الكريم خطاب واللاعبة ثروت حجاج لرفع العلم الأردني في حفل افتتاح النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية، خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كما سيشارك اللاعب جميل الشبلي في حمل الشعلة الآسيوية البارالمبية.

واجتمعت اللجنة البارالمبية الأردنية مع أعضاء البعثة المشاركة في الألعاب الآسيوية بحضور الدكتور حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية وسليمان الروسان نائب الرئيس وعامر الشعار الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية وإبراهيم الحليق رئيس البعثة الأردنية.

وتخلل الاجتماع الذي حضره لاعبو ولاعبات البعثة وأجهزتهم الفنية شرح التعليمات المتعلقة بالمشاركة والسفر ومواعيد الاستقبال والافتتاح ورفع العلم وحفل الختام.

ومن المقرر أن تغادر البعثة الأردنية التي ستمثلها 4 رياضات هي كرة الهدف ورفع الأثقال وكرة الطاولة وألعاب القوى، أرض الوطن السبت المقبل.

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