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الثلاثاء، 17-10-2023 03:44 م

خطة تشافي في المرحلة القادمة للفريق

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الوكيل الإخباري - أشارت صحيفة آس الإسبانية أنّ مدرب فريق برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز سيكثف تدريبات الفريق من أجل رفع مستوى الفريق، بعد تراجعه في الفترة الماضية.

هذا ويخطّط تشافي إلى أسبوع كامل من العمل الشاق والجاد من دون الحصول على أية إستراحة، وسيسعى المدرب من أجل إستعادة البعض من لاعبيه المصابين من أجل المشاركة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

ويعاني برشلونة من عدة إصابات في صفوفه مع فقدانه لدي يونغ وليفاندوفسكي، رافينيا، كوندي، وأخيراً لامين يامال الذي يتعافى وسيلحق القمة ضد الميرينغي.

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