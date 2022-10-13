الخميس 13-10-2022
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الخميس، 13-10-2022 02:10 م

خطة شاملة للتنقل والوصول إلى ملاعب كأس العالم

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الوكيل الإخباري - أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر اليوم الخميس، عن وضع خطة شاملة للتنقل والوصول إلى الملاعب التي تستضيف مباريات كأس العالم 2022، ومناطق الفعاليات المصاحبة.

وقال المدير التنفيذي للنقل في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المهندس عبد العزيز المولوي، إن اللجنة تمكنت بالتعاون مع الشركاء المعنيين من وضع العديد من الطرق البديلة لجميع الأفراد من مواطنين ومقيمين لتسهيل عملية الوصول والتنقل سواء للملاعب أو الحياة الاعتيادية خلال مباريات كأس العالم.

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وأضاف المولوي في تصريحات صحفية أن قطر سخرت كافة وسائل النقل الحديثة لخدمة مشجعي المونديال، وربطها مباشرة بملاعب المونديال، لافتا إلى أن التنقل بين الملاعب سيكون من خلال مترو الدوحة، وشبكة الترام، والحافلات، وسيارات الأجرة، والسيارات العاملة من خلال التطبيقات.


وأشار المولوي إلى أن هناك 110 عربات قطار ستتوفر بمعدل قطار كل 3 دقائق، وقرابة 18 ألف سيارة أجرة، من بينها 3 آلاف سيارة تاكسي، و15 ألف سيارة تعمل من خلال التطبيقات الإلكترونية، ستكون متاحة لتنقل المشجعين خلال فترة المونديال.


وأكد المولوي أن عمليات النقل تتمحور في مترو الدوحة الذي يتكون من ثلاثة خطوط، وهي الأحمر والذهبي والأخضر من خلال 37 محطة، حيث سيلعب القطار دورا مهما وحاسما في تنقل الجماهير والمشجعين، خاصة أن هناك مناطق وأماكن كثيرة لن يكون الوصول إليها متاحا بالسيارات سواء الخاصة أو الأجرة.


وقال إن خطة النقل لم تغفل ذوي الإعاقة من خلال توفير ما يساعدهم في جميع وسائل النقل من سيارات أجرة وحافلات ومواقف السيارات المخصصة بالقرب من الملاعب وأماكن الفعاليات وشبكة المترو.

 

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