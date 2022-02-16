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الأربعاء، 16-02-2022 04:33 م

خطوة الحسين إربد ،، هل تكون الحافز للبقية

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن نادي الحسين إربد قبل أيام عن قرار التأمين الصحي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في واحدة من أهم الخطوات التي تضمن الراحة النفسية والأمان للاعبين.اضافة اعلان

 

 

وتكمن أهمية هذا القرار بأن اللاعب لن يخشى التعرض للإصابة أو التأخر في العلاج مثل ما حصل مع العديد من اللاعبين الذين تفاقمت إصاباتهم لهذا السبب .

ويأمل العديد من اللاعبين بأن تتخذ أنديتهم الخطوة ذاتها، خصوصا وأن الفترة الماضية باتت تشهد العديد من الإصابات سواء أكانت عضلية أو حتى على مستوى القلب، مما يفرض أهمية وجود التأمين الصحي .

 




 

 


 

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