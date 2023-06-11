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الأحد، 11-06-2023 03:30 م

خطوة جدية من اتحاد جدة لضم نجم السيتي

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الوكيل الإخباري -  تحرك نادي اتحاد جدة السعودي بخطوة جدية نحو التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف مانشستر سيتي هذا الصيف.

وسبق أن كشفت مصادر كووورة، أن إلكاي جوندوجان، نجم مانشستر سيتي، ضمن أهداف الاتحاد في الموسم الجديد.

وينتهي عقد جوندوجان مع السيتي في الصيف الحالي، ولم يوافق اللاعب الألماني حتى الآن على التجديد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن اتحاد جدة أرسل عرضا مهما للحصول على خدمات جوندوجان هذا الصيف.

ويحظى جوندوجان أيضًا باهتمام قوي من برشلونة الذي يريد التوقيع معه عبر صفقة مجانية، لتعويض خسارة سيرجيو بوسكيتس الذي رحل عن البارسا عقب نهاية عقده.

وقالت الصحيفة الإسبانية: "إذا كان اختيار جوندوجان سيعتمد على العرض المالي، فإنه سيقرر مزاملة كريم بنزيما في اتحاد جدة دون شك".

وأضافت: "لكن برشلونة لا يزال يعتقد بأن أولوية جوندوجان ستكون البقاء في أوروبا، واللعب في أعلى مستوى بكرة القدم".

وذكرت "سبورت" أن عائلة جوندوجان تفضل الإقامة في إسبانيا خلال السنوات المقبلة، ما قد يؤثر على قرار اللاعب الألماني.

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