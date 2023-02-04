خطوة جديدة في طريق تجديد عقد ميسي

الوكيل الإخباري - تستعد إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، لوضع اللمسات الأخيرة في ملف تجديد عقد نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وكتب فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على "تويتر": "هناك اجتماع سيعقد بين مسؤولي بي إس جي وميسي خلال فبراير/ شباط الجاري، حيث تسعى إدارة النادي الفرنسي لحسم هذا الملف في أسرع وقت ممكن".



من جانبها، ذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن تجديد عقد ميسي مع باريس يلوح في الأفق، ويتبقى فقط تفاصيل صغيرة للغاية.



وأشارت الصحيفة إلى وجود اتفاق شفهي بين الطرفين على التجديد بعد جلسة أولية بينهما على هامش منافسات كأس العالم 2022، التي استضافتها قطر.



ولفتت إلى أنه يتبقى الاتفاق على مدة العقد والراتب، وهو ما سيتضح خلال غضون أسابيع قليلة، حيث إن اللاعب وممثليه والإدارة الباريسية خططوا لعقد اجتماع في أسرع وقت ممكن.



وينتهي عقد ميسي مع النادي الباريسي في 30 يونيو/ حزيران المقبل مع بند يسمح بتجديده لموسم إضافي حتى صيف 2024 بشرط موافقة النجم الأرجنتيني.

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