خطوة جديدة من لوكاكو لمغادرة تشيلسي

الوكيل الإخباري - يرغب روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، المعار من تشيلسي، في مغادرة الفريق الإنجليزي والبقاء مع النيراتزوري للموسم المقبل.



وانضم لوكاكو إلى إنتر ميلان في صيف 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة، حيث تنتهي فترة إعارته بنهاية الشهر الجاري.



ورغم وجود عرض سعودي ضخم من الهلال، إلا أن لوكاكو يصر على رفضه، وسط رغبة كبيرة في البقاء كلاعب لإنتر ميلان.



وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن لوكاكو لن يقبل بأي وجهة أخرى غير البقاء في صفوف إنتر ميلان.



وأضافت أن لوكاكو مستعد لخفض راتبه من أجل البقاء في النيراتزوري، وهو ما قد يساعد إنتر وتشيلسي على التوصل لاتفاق على فترة إعارة جديدة.



ولفتت الصحيفة إلى أن إعارة لوكاكو قد تكون مصحوبة بوجود بند، ينص على التزام إنتر ميلان بالشراء بقيمة 45 مليون يورو.



وأوضحت أن إنتر سيحاول أن ينص البند، على حق شراء لوكاكو، وليس إلزامية ضمه بشكل نهائي بعد فترة الإعارة.



وختمت بأن لوكاكو نفسه بعد إنهاء التزامه مع منتخب بلجيكا، فمن المتوقع أن يطير إلى لندن للتفاوض مع تشيلسي، في محاولة للبقاء في إنتر ميلان.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة