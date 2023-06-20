الثلاثاء 20-06-2023
الوكيل الاخباري

التربية تعلن انتهاء استعداداتها لعقد امتحان "التوجيهي"

مقتل 4 مستوطنين في إطلاق نار قرب مستوطنة "عليلي" في شمال رام الله

الصرايرة: زيارة نيابية بعد عيد الأضحى إلى الكويت لبحث قرار وقف ابتعاث طلبة الطب إلى الأردن

وزارة التربية تنعى الطالب محمد أيمن محمد ادعيق

إعلان صادر عن السفارة الأردنية بالقاهرة

بني هاني يعتلي قمة رابع أعلى جبل في العالم بالعلم الأردني

وزيرة الاستثمار: إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمستثمر قريبا

وزير السياحة والآثار: بدء ترخيص أدلاء سياحيين من ذوي الإعاقة

بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع المدينة الاقتصادية مع العراق

الملك يترأس جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في قرطبة

الثلاثاء، 20-06-2023 04:39 م

خطوة جديدة من لوكاكو لمغادرة تشيلسي

6202320134712100351137


الوكيل الإخباري - يرغب روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، المعار من تشيلسي، في مغادرة الفريق الإنجليزي والبقاء مع النيراتزوري للموسم المقبل.

وانضم لوكاكو إلى إنتر ميلان في صيف 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة، حيث تنتهي فترة إعارته بنهاية الشهر الجاري.

ورغم وجود عرض سعودي ضخم من الهلال، إلا أن لوكاكو يصر على رفضه، وسط رغبة كبيرة في البقاء كلاعب لإنتر ميلان.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن لوكاكو لن يقبل بأي وجهة أخرى غير البقاء في صفوف إنتر ميلان.

وأضافت أن لوكاكو مستعد لخفض راتبه من أجل البقاء في النيراتزوري، وهو ما قد يساعد إنتر وتشيلسي على التوصل لاتفاق على فترة إعارة جديدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن إعارة لوكاكو قد تكون مصحوبة بوجود بند، ينص على التزام إنتر ميلان بالشراء بقيمة 45 مليون يورو.

وأوضحت أن إنتر سيحاول أن ينص البند، على حق شراء لوكاكو، وليس إلزامية ضمه بشكل نهائي بعد فترة الإعارة.

وختمت بأن لوكاكو نفسه بعد إنهاء التزامه مع منتخب بلجيكا، فمن المتوقع أن يطير إلى لندن للتفاوض مع تشيلسي، في محاولة للبقاء في إنتر ميلان.

اضافة اعلان

 

 ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202320145537791478195

احمد هايل مدربا عاما للحسين اربد

6202320145347146097032

طلب غير متوقع من أنشيلوتي بسبب منتخب البرازيل

6202320125547768216291

رسميا.. تشيلسي يعلن الصفقة المنتظرة

6202320133655753139984 (1)

بالدموع.. صلابة زيدان تتهاوى أمام أطفال السرطان

6202320113026717326125

كوليبالي يوافق على عرض الهلال

6202320112827914171473 (1)

مبابي متفائل بشأن حصد الكرة الذهبية 2023

أخبار متعلقة
6202320125547768216291

رسميا.. تشيلسي يعلن الصفقة المنتظرة

620231113196206306626

الشيخ منصور بن زايد: دوري الأبطال ليس نهاية المطاف

620231093741627372597

نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.. الزمان والمكان والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

5202330105222415189230

إنتر يفاوض نجم الريال.. وتجاهل ملكي!

5202323165337115276689

فينيسيوس الغائب الأهم عن ريال مدريد أمام فاليكانو

520232316152763348121

الأندية السعودية تتسابق للتعاقد مع دي ماريا