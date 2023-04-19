خطوة حاسمة بشأن مستقبل جيرو خلال ساعات

الوكيل الإخباري - أكد تقرير صحفي إيطالي، أن الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم ميلان، سيوقع عقدًا جديدًا مع الروسونيري، اليوم الأربعاء.



وينتهي عقد جيرو الحالي في سان سيرو، بنهاية الموسم الجاري.



وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن جيرو سيوقع عقدًا جديدًا مع ميلان، اليوم الأربعاء، بعد مفاوضات طويلة انتهت بشكل إيجابي.



وأضاف التقرير، أن رغبة المهاجم الفرنسي بالبقاء في ميلان، كانت وراء حسم المفاوضات سريعًا.



وأشار التقرير، إلى أن جيرو سيجدد عقده مع ميلان لمدة موسم واحد، مع إمكانية التمديد لآخر، مقابل 3.5 مليون يورو سنويا.





وشارك جيرو مع ميلان في 38 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل 13 هدفًا وصنع 6 آخرين.



وقاد جيرو ميلان، للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ عام 2007، على حساب نابولي، بعد الفوز 2-1 في مجموع المباراتين.

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