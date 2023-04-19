الأربعاء 19-04-2023
الوكيل الاخباري

البريد الأردني يطلق مشروع توصيل خدمات الترخيص

الأمانة : ذبح ومعاينة 89642 رأس أغنام وأبقار منذ بداية رمضان

الأردن يعزي الصين بضحايا حريق مستشفى في بكين

الملك: أتطلع دوما للعمل مع أخي آل نهيان لتحقيق الازدهار والرفاهية لشعبينا

الإفطار على سيجارة.. أسرع طريقة للإصابة بأمراض مميتة

الصناعة والتجارة تعد خطة لمراقبة الأسواق في العيد

تعرف على اسباب تخلي الذهب عالمياً عن مستوى الـ 2000 دولار

تعثر الشركات العالمية عن السداد في أعلى مستوياته منذ كورونا

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البولندي

التعليم العالي: الطلبة الأردنيين في السودان بخير

الأربعاء، 19-04-2023 03:10 م

خطوة حاسمة بشأن مستقبل جيرو خلال ساعات

4202319134634859361009


الوكيل الإخباري - أكد تقرير صحفي إيطالي، أن الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم ميلان، سيوقع عقدًا جديدًا مع الروسونيري، اليوم الأربعاء.

وينتهي عقد جيرو الحالي في سان سيرو، بنهاية الموسم الجاري.
 
وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن جيرو سيوقع عقدًا جديدًا مع ميلان، اليوم الأربعاء، بعد مفاوضات طويلة انتهت بشكل إيجابي.
 
وأضاف التقرير، أن رغبة المهاجم الفرنسي بالبقاء في ميلان، كانت وراء حسم المفاوضات سريعًا.
 
وأشار التقرير، إلى أن جيرو سيجدد عقده مع ميلان لمدة موسم واحد، مع إمكانية التمديد لآخر، مقابل 3.5 مليون يورو سنويا.

 
وشارك جيرو مع ميلان في 38 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل 13 هدفًا وصنع 6 آخرين.
 
وقاد جيرو ميلان، للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ عام 2007، على حساب نابولي، بعد الفوز 2-1 في مجموع المباراتين.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202319123516320460206

كبوة النصر تنعش آمال الشباب في اللقب

420231914415978973512

بنزيما غاضب من أنشيلوتي

4202319122125777901474

صراع إنجليزي على التعاقد مع إنريكي

4202319104226699496001

برشلونة يدبر لاستعادة ميسي على طريقة NBA

420231911368577067537

تضحية كبيرة مفتاح عودة ميسي لبرشلونة

4202319113316758383807

رقم قياسي في انتظار هالاند أمام بايرن ميونخ

أخبار متعلقة
320232216354305198746

فطافطة مدربا للجزيرة وحسن عبد الفتاح مساعدا له

3202322144933189898838

أوزيل يعلن اعتزاله كرة القدم

320232213011830781468

الجزائر تستهدف حسم تأهلها.. وصلاح يسعى لإنقاذ مصر

320232292318457230642

الأهلي يكشف قيمة غرامة الانسحاب من كأس الرابطة

320232292318457230642

الأهلي يكشف قيمة غرامة الانسحاب من كأس الرابطة

320232294446504209853

تراجع القيمة التسويقية لمحمد صلاح