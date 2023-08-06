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الأحد، 06-08-2023 03:17 م

خطوة كبرى من بايرن ميونخ للتوقيع مع هاري كين

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الوكيل الإخباري - يقترب بايرن ميونخ من التوقيع مع هاري كين من توتنهام، حيث إن مسؤولي البافاري قد عثروا بالفعل على منزل للمهاجم الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أظهر دانيال ليفي، رئيس توتنهام هوتسبير، بعض الحيل لتأخير المفاوضات، لكن بايرن واثق من إتمام الصفقة.

وكشفت أن بايرن ميونخ عثر الفعل على منزل فاخر، كي يعيش فيه هاري كين عقب التوقيع مع البافاري.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن بايرن ميونخ حجز مكانًا أيضا لكين في غرفة الملابس، بعد التواصل مع اللاعب واختيار رقم القميص الذي سيرتديه مع البافاري.

ويطلب ليفي 120 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن كين، لكن بايرن قدم عرضًا بقيمة 87 مليون جنيه إسترليني مقدمًا، بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه إسترليني كمكافآت.

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