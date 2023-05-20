خطوة مهمة تساعد برشلونة على حل أزمة الميركاتو

الوكيل الإخباري - قطع نادي برشلونة خطوة مهمة في ملف زيادة دخله وتعديل أوضاعه الاقتصادية بما يتوافق مع قانون اللعب المالي النظيف.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أبرم البارسا اتفاقية جديدة تسمح له بالحصول على دخل إضافي في ميزانية الموسم المقبل.



واتفقت إدارة برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، مع راع جديد هولندي لوضع اسمه على "أكمام" قميص الفريق الأول خلال الموسم الجديد.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا أمر مهم للغاية في خطة برشلونة المقدمة إلى رابطة الليجا، لرفع القيود عن الفريق والسماح للنادي بعقد صفقات جديدة.



وأوضحت أن المفاوضات مع الراعي الجديدة تعود إلى 4 أشهر مضت وبدأت تؤتي ثمارها، خصوصا أن أكمام قميص برشلونة غير مستغلة منذ 2021.



وذكرت أن العقد الجديد سيكون لمدة 3 مواسم ثابتة، بالإضافة إلى موسمين اختياريين، وسبب ذلك أنهما خارج نطاق تفويض مجلس الإدارة الحالي.



ومن المقرر أن يحصل برشلونة على 8 ملايين يورو خلال السنة الأولى، و10 في الثانية، و12 في الثالثة، ومثلها في الرابعة، قبل أن يرتفع الدخل إلى 14 مليونا في السنة الخامسة.



كما أن هناك دخلا إضافيا قد يحصل عليه برشلونة سنويا بناء على الألقاب، ويتراوح بين نصف مليون ومليون يورو.

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