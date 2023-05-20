خطوة واحدة تفصل مورينيو عن سان جيرمان

الوكيل الإخباري - يقترب جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما الإيطالي، من الانتقال لتدريب باريس سان جيرمان الفرنسي.





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وذكرت صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية أن لويس كامبوس، المستشار الرياضي للنادي الباريسي، يتواصل مع مورينيو منذ عدة أشهر، لإقناعه بتولي المسؤولية.



وأضافت أن كامبوس يميل كثيرا لتعيين مواطنه البرتغالي، الذي يتصدر قائمة المرشحين، علما بأن عقده مع النادي الإيطالي ينتهي في صيف 2024.



وأوضحت أن موقف مورينيو واضح، وهو الفوز بلقب الدوري الأوروبي مع روما، ثم توديعه مثلما فعل في تجاربه السابقة مع بورتو في 2004 وإنتر ميلان في 2010.





وقاد المدرب البرتغالي روما للفوز بلقب دوري المؤتمر العام الماضي، كما تأهل لنهائي الدوري الأوروبي في 2023، حيث يلاقي إشبيلية الإسباني.



وكانت تقارير صحفية عديدة، قد أكدت أن الإدارة الباريسية استقرت على إقالة كريستوف جالتيه، المدرب الحالي للفريق بنهاية الموسم الجاري، وقبل عام من انتهاء تعاقده.



ويأتي ذلك، رغم تصريح مورينيو في وقت سابق من الشهر الجاري، بأنه "إذا اتصلوا بي (باريس) فلن يجدوني، لن أرد على اتصالاتهم".

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