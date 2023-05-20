السبت 20-05-2023
الوكيل الاخباري

"هيئة الطاقة": سنلجأ للسقوف السعرية لتحديد أسعار المشتقات النفطية

الروابدة رئيسا لمجلس إعمار اربد

سياحة الطفيلة تطلق برنامجاً توعويا سياحيا

شباب الكرك تنفذ عددا من الفعاليات الشبابية التوعوية

كريشان يرعى انطلاق سباق آثار أم الجمال الدولي الأول

فصل التيار الكهربائي من 9 صباحا - 4 مساءً عن مناطق غداً - اسماء

كريشان يفتتح مبنى بلدية صبحا والدفيانة الجديد

إدراج الدبلوم المتوسط ضمن القبول الموحد العام المقبل

مستشفى رحمة ينظم يوما علميا عن مرض "الثلاسيميا"

العثور على عثمان تحت جسر عبدون بصحة جيدة

السبت، 20-05-2023 04:41 م

خطوة واحدة تفصل مورينيو عن سان جيرمان

5202320163755667228891


الوكيل الإخباري - يقترب جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما الإيطالي، من الانتقال لتدريب باريس سان جيرمان الفرنسي.

اضافة اعلان

وذكرت صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية أن لويس كامبوس، المستشار الرياضي للنادي الباريسي، يتواصل مع مورينيو منذ عدة أشهر، لإقناعه بتولي المسؤولية.

وأضافت أن كامبوس يميل كثيرا لتعيين مواطنه البرتغالي، الذي يتصدر قائمة المرشحين، علما بأن عقده مع النادي الإيطالي ينتهي في صيف 2024.

وأوضحت أن موقف مورينيو واضح، وهو الفوز بلقب الدوري الأوروبي مع روما، ثم توديعه مثلما فعل في تجاربه السابقة مع بورتو في 2004 وإنتر ميلان في 2010.


وقاد المدرب البرتغالي روما للفوز بلقب دوري المؤتمر العام الماضي، كما تأهل لنهائي الدوري الأوروبي في 2023، حيث يلاقي إشبيلية الإسباني.

وكانت تقارير صحفية عديدة، قد أكدت أن الإدارة الباريسية استقرت على إقالة كريستوف جالتيه، المدرب الحالي للفريق بنهاية الموسم الجاري، وقبل عام من انتهاء تعاقده.

ويأتي ذلك، رغم تصريح مورينيو في وقت سابق من الشهر الجاري، بأنه "إذا اتصلوا بي (باريس) فلن يجدوني، لن أرد على اتصالاتهم".

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202320133218642669109

خطوة مهمة تساعد برشلونة على حل أزمة الميركاتو

5202320142654393328656

ريال مدريد كامل العدد قبل صدام فالنسيا

5202320151611144810217

النصر يتلقى أنباءً سارة قبل مواجهة الشباب

5202320161646658770755

5 من نجوم الوسط هدف ليفربول هذا الصيف

5202320162819330048937

كلوب يهاجم أستون فيلا بصلاح وجاكبو

520232010156808417758

العرض الخرافي يحول بوصلة ميسي نحو الهلال السعودي!

أخبار متعلقة
520232093446624190504

فشل أول محاولة لبيع نيمار

520234135743307940949

طليقة حكيمي تشن هجوما عنيفا على النجم المغربي!

5202349318761802509

بيان رسمي من سان جيرمان بشأن ميسي

520232154456296896101

مبابي يفاجئ باريس سان جيرمان بخطوة جريئة!

520232101154437218412

زيارة ميسي للسعودية تفضح أزمة في باريس

520232113814282092079

الكشف عن سبب زيارة ميسي للسعودية (صور)