الأربعاء 18-11-2020
الوكيل الاخباري

حقيقة تسجيل 9 آلاف إصابة كورونا واعلان قرارات طارئة بالاردن اليوم

بيان هام لأبناء المعلمين الحاصلين على توجيهي 2020

في حادثة تحبس الأنفاس.. شرطي ينقذ فتاة بعبدون - فيديو

منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن

توضيح حكومي حول قرارات جديدة صارمة بسبب كورونا

شاهد بالصور.. فتاة تهدد بالانتحار من فوق جسر عبدون

تفاصيل جديدة حول تسجيل 1900 إصابة كورونا بمصنع العقبة

الامن يضبط ماكينات تزوير عملات اجنبية

الامن العام : القبض على مطلوب خطير

تطبيق لدفع مخالفات أوامر الدفاع بالاردن




الأربعاء، 18-11-2020 04:03 م

خفض سقف رواتب أندية رابطة الدوري الإسباني لهذا الموسم

5fb3e4924c59b770e9403851


الوكيل الإخباري _ أشارت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الثلاثاء. إلى أنها خفضت سقف رواتب أنديتها بمقدار 610 ملايين يورو خلال موسم 2020-2021 بسبب الآثار المادية لجائحة كورونا.

وانخفض سقف رواتب برشلونة ليصبح 382.7 مليون يورو، بعدما كان 671 مليون يورو في الموسم الماضي. بينما يستطيع ريال مدريد حامل اللقب إنفاق 468 مليون يورو، وبفارق 172.5 مليون يورو عن الموسم الماضي. وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وبادر برشلونة، الذي سجل خسائر بعد خصم الضرائب تبلغ 97 مليون يورو عن السنة المالية 2019-2020. مؤخرا بخفض الرواتب الشهر الماضي رغم معارضة مجموعة من اللاعبين.

وفرض برشلونة خفضاً مؤقتاً يبلغ 70% على الرواتب خلال الفترة من مارس وحتى يونيو. وتخلص قبل انطلاق الموسم الجاري من مجموعة من اللاعبين أصحاب الرواتب الضخمة مثل المهاجم لويس سواريز ولاعب الوسط إيفان راكيتيتش.

وسيتم السماح لأتليتيكو مدريد، ثالث الترتيب في الموسم الماضي، بإنفاق 252.72 مليون يورو في موسم 2020-2021. وبفارق يقل حوالي 96 مليون يورو عن حد الموسم الماضي البالغ 348.50 مليون يورو.

وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان: “سقف إنفاق التشكيلة هو الحد الأقصى الذي يسمح لكل ناد بإنفاقه… ويشمل ذلك إنفاق الفريق الأول فيما يتعلق باللاعبين والمدرب والمدرب المساعد ومدرب اللياقة”.

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

مقارنة-رقمية-بين-الهلال-والنصر-780x470

قنبلة النصر تفسد صفقة الموسم على الهلال

تنزيل

مفاجأة سارة.. جاهزية نجم الهلال بنسبة 100% لديربي النار أمام النصر

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

محمد-النني

هكذا علّق والد محمد النني على إصابة نجله بكورونا

18825518_303

بنزيما يثير قلق ريال مدريد.. قبل موقعة فياريال

أخبار متعلقة
5fa7172c4c59b71bfc6b9924

برشلونة يكشف عن حجم إصابة فاتي