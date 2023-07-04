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الثلاثاء، 04-07-2023 03:39 م

خلاف حاد بين إنريكي وإدارة باريس

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الوكيل الإخباري - يدور خلف الكواليس خلاف حاد بين المدرب الإسباني لويس إنريكي وإدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت صحيفة ليكيب أن تعيين إنريكي مدربا لباريس سان جيرمان، بات وشيكا، وسيتزامن مع فسخ تعاقد المدرب الحالي، كريستوف جالتيه.

لكن الصحيفة الفرنسية كشفت عن خلاف حاد بين إنريكي ولويس كامبوس المدير الرياضي لسان جيرمان حول أعضاء الجهاز المعاون.

وأوضحت أن لويس إنريكي سيحضر برفقة 3 أو 4 مدربين مساعدين، ووافق على بقاء عضوين بالجهاز الطبي، ومحلل الأداء.

وذكرت ليكيب: "في المقابل، يصر المدير الرياضي للنادي الباريسي على إبقاء المدرب المساعد جواو ساكرامنتو (34 عاما)".

ولفتت إلى أن ساكرامنتو كان مساعدا لكريستوف جالتيه في ناديي ليل وباريس سان جيرمان، بينما يتردد لويس إنريكي في بقائه ضمن الجهاز المعاون.

وختمت تقريرها بأن هناك مناصب أخرى شاغرة بالجهاز المعاون، ما يزال مصيرها غامضا، مثل مدرب حراس المرمى.

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