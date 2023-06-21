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الأربعاء، 21-06-2023 04:42 م

خلدون المبارك يرد على مزاعم خرق مانشستر سيتي للقواعد المالية

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الوكيل الإخباري - طالب الإماراتي خلدون المبارك، بالتوقف عن مزاعم خرق نادي رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للقواعد المالية، وطرح السؤال والحصول على الحقائق ومن ثم التعليق.

واتهمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فريق مانشستر سيتي بانتهاك أكثر من 100 قاعدة مالية، في فبراير الماضي، والتي تشمل عدم تقديم معلومات مالية دقيقة، وعدم الامتثال للوائح "يويفا" المالية العادلة (FFP)، والفشل في اتباع قواعد الرابطة فيما يتعلق بالربح والاستدامة.

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وقال المبارك لموقع نادي مانشستر سيتي الرسمي: "هذا محبط للغاية، لأنه يأخذ الكثير (بعيدا) عن العمل الرائع الذي يحدث في هذا النادي... ما حققه هؤلاء اللاعبون هذا العام، الثلاثية، مذهل، آمل أن يركز الناس عليهم وأن يحكموا عليهم بسبب كرة القدم الخاصة بهم وما يحققونه على أرض الملعب، وما يحققونه في كل مسابقة يخوضونها، هذا هو الواقع".

وبيّن خلدون المبارك أنه لا يستطيع الحديث عن التهم لأسباب قانونية، لكنه سيقدم "آراءه الصريحة" بعد انتهاء الإجراءات.

وأضاف رئيس مانشستر سيتي أن النادي "يعمل بشكل جيد للغاية"، وأن قيمة المجموعة تزيد عن 6 مليارات دولار.

وواصل المبارك: "لقد خلقنا الكثير من القيمة، لقد جلبنا مستثمرين من الطراز العالمي، لماذا؟.. لأن لدينا هنا آلة تجارية تعد واحدة من الأفضل في العالم، يتم استهداف مديرينا التنفيذيين من قبل أفضل الفرق في العالم، دائما، بالمناسبة هذا فضل لنا، أنا احترم هذا".

وتابع: "يقدر الناس أننا ننتج ليس فقط أفضل المواهب على أرض الملعب، وليس فقط أفضل المواهب في الأكاديمية، وليس فقط أفضل المواهب في المجموعة، ولكننا ننتج بعضا من أفضل المديرين التنفيذيين في العالم، وبعض من أفضل الكشافة في العالم، بعض من أفضل الكوادر الرياضية".

وأكمل: "هذه شهادة على العمل الرائع الذي تقوم به هذه المجموعة، نحن العلامة التجارية الأولى لكرة القدم في العالم، هذه هي الحقائق".

وأردف المبارك: "انظر إلى العام الماضي، أعني انظر إلى صافي أرقام الإنفاق لدينا، يمكننا المضي قدما لمدة نصف ساعة الآن معي فقط لإعطائك بيانات من حيث صافي الإنفاق خلال الموسم الماضي، صافي الإنفاق على مدى السنوات الثلاث الماضية، على مدى السنوات الخمس الماضية، على مدار السنوات العشر الماضية".

واستطرد "انظر إلى كل واحد منهم وانظر إلى هذه الحقائق على أنها حقائق وقارننا بمنافسينا، وبعد ذلك سيرمي البعض إلينا قول إننا: أكبر المنفقين ولديك أكبر فريق".

وأكد رئيس فريق مانشستر سيتي: "مرة أخرى، أتمنى أن يتوقف الناس، وأن يطرحوا السؤال ويحصلوا على الحقائق ثم يعلقوا".

وأصبح نادي مانشستر سيتي ثاني فريق إنجليزي في التاريخ يتوج بثلاثة ألقاب في موسم واحد، بعد جاره ومنافسه مانشستر يونايتد الذي حقق هذا الإنجاز لأول مرة في الموسم (1998-1999)، بفوزه بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، في نفس الموسم.


وقال المبارك: "تم تحقيق الثلاثية مرة واحدة فقط من قبل، وقد تمّ تحقيقها مرة واحدة فقط لأن هذا هو حقا أصعب شيء يمكن تحقيقه في عالم كرة القدم".


وأضاف: "الفوز بأصعب دوري في العالم، الدوري الإنجليزي، والفوز بأصعب مسابقة في عالم الرياضة، برأيي، دوري الأبطال، في نفس الوقت، جنبا إلى جنب مع مسابقة كأس أخرى، كأس تاريخية عظيمة، كأس الاتحاد الإنجليزي، في نفس الوقت، إنه أمر لا يصدق، ولهذا السبب تم إجراؤه مرة واحدة فقط قبل 24 عاما".


وأشار خلدون المبارك إلى إن مانشستر سيتي لديه الكثير ليحققه، على أمل أن يتمكن النادي العام المقبل من "إنتاج عام استثنائي آخر".

 

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