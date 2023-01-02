خليجي 25.. حلم العراق أصبح حقيقة

الوكيل الإخباري - ستكون محافظة البصرة، أغنى مدن العراق في إنتاج البترول، في السادس من كانون الثاني/يناير الجاري على موعد مع حدث تاريخي عندما تستضيف النسخة الخامسة والعشرين من بطولةستكون محافظة البصرة، أغنى مدن العراق في إنتاج البترول، في السادس من كانون الثاني/يناير الجاري على موعد مع حدث تاريخي عندما تستضيف النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، وذلك بعد أن استضاف العراق النسخة الخامسة من البطولة عام 1979.



وجاء اختيار محافظة البصرة الواقعة في أقصى جنوب العراق، لاستضافة النسخة المقبلة من البطولة الخليجية بعد مخاض عسير سعت من خلاله السلطات العراقية منذ سنوات لكن محددات الحظر الدولي على الملاعب العراقية وتردي الوضع الأمني كان دائما يشكل عائقا أمام إتمام الاستضافة لهذه البطولة التي تحظى بجماهيرية كبيرة لدى شعوب بلدان الخليج العربي.



ونجح العراق خلال السنوات الماضية في تأمين جميع معايير اللجنة المشرفة على تنظيم بطولة الخليج من خلال تأمين جميع المنشآت الرياضية وأبرزها ملعب "جذع النخلة" الذي يسع أكثر من 60 ألف متفرج وملعب الميناء الأولمبي الذي يتسع لأكثر من 30 ألف متفرج.



وجرى تجهيز الملعبين بأحدث الأجهزة ومعدات نظام حكم الفيديو المساعد (فار) واللوحات الإعلانية فضلا عن أنهما يشكلان بشكل عام اثنين من التحف المعمارية التي شيدت بإدارة وتصميم عراقي.



ويأتي ذلك إضافة إلى تجهيز عدد من الملاعب الثانوية المتكاملة لأغراض التدريبات.



وحرصت الحكومة العراقية على تشكيل لجنة عليا تضم عددا كبيرا من الوزارات والهيئات إلى جانب الاتحاد العراقي لكرة القدم ومحافظة البصرة للإشراف على إتمام جميع متطلبات العمل لاستضافة خليجي 25 وفق شروط الجهة المنظمة.





وخصصت وزارة النقل العراقية عشرات الحافلات، فيما أعلنت مطارات بغداد وكركوك وأربيل والسليمانية عن تخصيص رحلات جوية وتسيير قاطرات لنقل الجمهور إلى محافظة البصرة، وتم تكليف فريق أمني رفيع المستوى يضم قادة كبار من الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لتأمين الحماية، وتعهدت وزارة الاتصالات بتأمين خدمات الإنترنت المجانية.



وتترقب الأوساط العراقية أن تكون خليجي 25 من أكثر البطولات حضورا للجماهير حيث شهدت مراكز بيع تذاكر الدخول إلى الملاعب اكتظاظا كبيرا في مراكز بيع التذاكر المباشر وكذلك الإلكتروني مما يؤكد أن هذه البطولة ستكون بطولة للجمهور فيما تم تخصيص ساحات ومواقع كبيرة للجمهور مجهزة بشاشات عملاقة لاستقبال المشجعين خارج الملاعب.



شعار البطولة



واختارت الجهة المنظمة للبطولة شخصية السندباد لتكون شعارا للبطولة فيما سيرت جماهير مدينة البصرة حافلة عراقية قديمة لتجوب جميع المحافظات العراقية حاملة كأس الخليج، وذلك لدعوة الجماهير لحضور منافسات البطولة التي ستقام في الفترة ما بين السادس و19 من كانون الثاني/يناير الجاري.



وتشهد مدينة البصرة كرنفالات لاستقبال بطولة خليجي 25 تحت شعار "خليجنا واحد" وتزيين الشوارع بأعلام الدول المشاركة وإطلاق أغان وأناشيد شعبية، فيما أعلن محافظ البصرة أسعد العيدان رسميا أن المطرب العراقي الكبير كاظم الساهر والمطربة العراقية رحمة رياض سيتوليا إحياء حفل افتتاح كأس الخليج.



وقال فراس بحر العلوم عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أن "أجواء النسخة 25 من كأس الخليج ستكون مميزة مع مراسم افتتاح باهر مرضي للجميع".



وأضاف: "ستكون هذه البطولة بوابة أمام العراق لاستضافة بطولات أخرى عربية وإقليمية ودولية."



وجرى الإعلان رسميا عن أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وجه دعوات خاصة لنظرائه العرب والخليجيين لحضور مراسم افتتاح بطولة كأس الخليج، حيث ستتولي شركة أجنبية تنفيذ مراسم الاحتفال والنقل التلفزيوني بأجهزة ومعدات حديثة.



كذلك وجه وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع الدعوات لنظرائه العرب كما وجه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال الدعوات إلى رؤساء الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد العربي وشخصيات رياضية عديدة لحضور خليجي 25.



وشرعت برامج رياضية محلية وعربية وأبرزها برنامج "المجلس" الذي يقدمه الإعلامي القطري خالد جاسم بنصب خيام للتعليق على مجريات البطولة فيما سيكون غالبية مشاهير المعلقين الرياضيين العرب متواجدين لتغطية منافسات خليجي 25 إلى جانب نحو 500 صحفي وإعلامي ومصور محلي وخليجي.



وقال الإعلامي العراقي غازي الشايع إن التحضيرات الكبيرة لاستضافة خليجي 25 في مدينة البصرة "تعكس عزم الحكومة العراقية على ابتكار منهج جديد في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي ونحن واثقون من تحقيق ذلك".



وأعلنت عشائر وشخصيات عراقية عن استعدادها لاستقبال واستضافة الجماهير الخليجية التي ستصل إلى العراق لتشجيع منتخباتها بعد أن كانت الحكومة العراقية قد قررت السماح للجمهور الخليجي بدخول البلاد دون رسوم الدخول فيما أعلنت عشرات الفنادق الكبرى عن فتح أبوابها لاستقبال ضيوف العراق.



وأعطى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الأوامر للجهات العراقية بتأمين النقل المجاني لجميع مباراة كأس الخليج ليتسنى للعراقيين متابعة مجريات المنافسات.



وبدأت المنتخبات الخليجية بالتوافد إلى العراق حيث كان منتخب اليمن أول الواصلين نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويليه منتخبا الإمارات وعمان اللذان يصلان اليوم، في حين ستتوافد المنتخبات الأخرى تباعا. لكرة القدم، وذلك بعد أن استضاف العراق النسخة الخامسة من البطولة عام 1979.



وجاء اختيار محافظة البصرة الواقعة في أقصى جنوب العراق، لاستضافة النسخة المقبلة من البطولة الخليجية بعد مخاض عسير سعت من خلاله السلطات العراقية منذ سنوات لكن محددات الحظر الدولي على الملاعب العراقية وتردي الوضع الأمني كان دائما يشكل عائقا أمام إتمام الاستضافة لهذه البطولة التي تحظى بجماهيرية كبيرة لدى شعوب بلدان الخليج العربي.



ونجح العراق خلال السنوات الماضية في تأمين جميع معايير اللجنة المشرفة على تنظيم بطولة الخليج من خلال تأمين جميع المنشآت الرياضية وأبرزها ملعب "جذع النخلة" الذي يسع أكثر من 60 ألف متفرج وملعب الميناء الأولمبي الذي يتسع لأكثر من 30 ألف متفرج.



وجرى تجهيز الملعبين بأحدث الأجهزة ومعدات نظام حكم الفيديو المساعد (فار) واللوحات الإعلانية فضلا عن أنهما يشكلان بشكل عام اثنين من التحف المعمارية التي شيدت بإدارة وتصميم عراقي.



ويأتي ذلك إضافة إلى تجهيز عدد من الملاعب الثانوية المتكاملة لأغراض التدريبات.



وحرصت الحكومة العراقية على تشكيل لجنة عليا تضم عددا كبيرا من الوزارات والهيئات إلى جانب الاتحاد العراقي لكرة القدم ومحافظة البصرة للإشراف على إتمام جميع متطلبات العمل لاستضافة خليجي 25 وفق شروط الجهة المنظمة.



وخصصت وزارة النقل العراقية عشرات الحافلات، فيما أعلنت مطارات بغداد وكركوك وأربيل والسليمانية عن تخصيص رحلات جوية وتسيير قاطرات لنقل الجمهور إلى محافظة البصرة، وتم تكليف فريق أمني رفيع المستوى يضم قادة كبار من الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لتأمين الحماية، وتعهدت وزارة الاتصالات بتأمين خدمات الإنترنت المجانية.



وتترقب الأوساط العراقية أن تكون خليجي 25 من أكثر البطولات حضورا للجماهير حيث شهدت مراكز بيع تذاكر الدخول إلى الملاعب اكتظاظا كبيرا في مراكز بيع التذاكر المباشر وكذلك الإلكتروني مما يؤكد أن هذه البطولة ستكون بطولة للجمهور فيما تم تخصيص ساحات ومواقع كبيرة للجمهور مجهزة بشاشات عملاقة لاستقبال المشجعين خارج الملاعب.



شعار البطولة



واختارت الجهة المنظمة للبطولة شخصية السندباد لتكون شعارا للبطولة فيما سيرت جماهير مدينة البصرة حافلة عراقية قديمة لتجوب جميع المحافظات العراقية حاملة كأس الخليج، وذلك لدعوة الجماهير لحضور منافسات البطولة التي ستقام في الفترة ما بين السادس و19 من كانون الثاني/يناير الجاري.



وتشهد مدينة البصرة كرنفالات لاستقبال بطولة خليجي 25 تحت شعار "خليجنا واحد" وتزيين الشوارع بأعلام الدول المشاركة وإطلاق أغان وأناشيد شعبية، فيما أعلن محافظ البصرة أسعد العيدان رسميا أن المطرب العراقي الكبير كاظم الساهر والمطربة العراقية رحمة رياض سيتوليا إحياء حفل افتتاح كأس الخليج.



وقال فراس بحر العلوم عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أن "أجواء النسخة 25 من كأس الخليج ستكون مميزة مع مراسم افتتاح باهر مرضي للجميع".



وأضاف: "ستكون هذه البطولة بوابة أمام العراق لاستضافة بطولات أخرى عربية وإقليمية ودولية."



وجرى الإعلان رسميا عن أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وجه دعوات خاصة لنظرائه العرب والخليجيين لحضور مراسم افتتاح بطولة كأس الخليج، حيث ستتولي شركة أجنبية تنفيذ مراسم الاحتفال والنقل التلفزيوني بأجهزة ومعدات حديثة.



كذلك وجه وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع الدعوات لنظرائه العرب كما وجه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال الدعوات إلى رؤساء الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد العربي وشخصيات رياضية عديدة لحضور خليجي 25.



وشرعت برامج رياضية محلية وعربية وأبرزها برنامج "المجلس" الذي يقدمه الإعلامي القطري خالد جاسم بنصب خيام للتعليق على مجريات البطولة فيما سيكون غالبية مشاهير المعلقين الرياضيين العرب متواجدين لتغطية منافسات خليجي 25 إلى جانب نحو 500 صحفي وإعلامي ومصور محلي وخليجي.



وقال الإعلامي العراقي غازي الشايع إن التحضيرات الكبيرة لاستضافة خليجي 25 في مدينة البصرة "تعكس عزم الحكومة العراقية على ابتكار منهج جديد في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي ونحن واثقون من تحقيق ذلك".



وأعلنت عشائر وشخصيات عراقية عن استعدادها لاستقبال واستضافة الجماهير الخليجية التي ستصل إلى العراق لتشجيع منتخباتها بعد أن كانت الحكومة العراقية قد قررت السماح للجمهور الخليجي بدخول البلاد دون رسوم الدخول فيما أعلنت عشرات الفنادق الكبرى عن فتح أبوابها لاستقبال ضيوف العراق.



وأعطى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الأوامر للجهات العراقية بتأمين النقل المجاني لجميع مباراة كأس الخليج ليتسنى للعراقيين متابعة مجريات المنافسات.



وبدأت المنتخبات الخليجية بالتوافد إلى العراق حيث كان منتخب اليمن أول الواصلين نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويليه منتخبا الإمارات وعمان اللذان يصلان اليوم، في حين ستتوافد المنتخبات الأخرى تباعا.

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