خليجي 25 .. مباريات اليوم السبت

الوكيل الإخباري - تنطلق اليوم السبت، منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" في مدينة البصرة العراقية، والتي ستستمر حتى 19 يناير 2023.



وتضم المجموعة الثانية منتخبات كل من، البحرين حامل اللقب، الكويت، قطر، والإمارات.

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المباراة الأول: البحرين x الإمارات - الساعة (16:15) بالتوقيت المحلي على استاد الميناء



المباراة الثانية: الكوت x قطر - الساعة (19:15) بالتوقيت المحلي على استاد الميناء.



وجرت مباراتان ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات كل من العراق مستضيف البطولة، السعودية، عمان، واليمن.



وانتهت المباراة الافتتاحية بين منتخبي العراق وسلطنة عمان بالتعادل السلبي، على ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة.



أما المباراة الثانية، فقد انتهت بفوز المنتخب السعودي على نظيره اليمني بهدفين من دون رد.

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