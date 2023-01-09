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الإثنين، 09-01-2023 03:54 م

خليجي 25.. موعد مواجهة السعودية والعراق اليوم والقنوات الناقلة لها

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الوكيل الإخباري -  يلتقي منتخب السعودية لكرة القدم، بنظيره العراقي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، مساء اليوم الاثنين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة والاردن وموسكو.

ونجح المنتخب السعودي في تجاوز عقبة اليمن في الجولة الأولى 2-0، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يحتل المنتخب العراقي المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، بعد تعادله مع سلطنة عُمان في الجولة الأولى سلبيا 0-0.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق فوزه الثاني تواليا، وحجز مقعده في نصف نهائي خليجي 25.

ومع أن الأخضر يشارك في البطولة بالمنتخب الرديف، إلا أنه ترك انطباعا جيدا بعد الأداء الذي قدمه في مباراته الماضية، وسيحاول اقتناص فوز ثان يضمن من خلاله التأهل لنصف النهائي.

في المقابل يطمح منتخب العراق الذي قدم مباراة جيدة أمام عمان إلى تحقيق فوزه الأول، لاسيما وأنه يلعب على أرضه وأمام جماهيره، فضلا عن مشاركته بالعناصر الأساسية.

التقى المنتخبان 8 مرات في البطولة انتهت خمس منها لحساب أسود الرافدين واثنتان للأخضر السعودي وواحدة بالتعادل الإيجابي (1 – 1).


القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق في كأس الخليج:
- قنوات بي إن سبورت المفتوحة

- قنوات الكأس

- القناة الرابعة العراقية

- القناة الرياضية العراقية

- قناة عمان الرياضية

- قناة الكويت الرياضية.

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