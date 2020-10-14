خماسي الهلال إلى النصر

الوكيل الإخباري _ فجر الإعلامي الرياضي الكبير وليد الفرج، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن خطة "تفريغ" الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من أبرز نجومه.



والهلال حقق إنجازًا تاريخيًا، في الموسم الرياضي الماضي 2019-2020، بالتتويج بثنائية دوري المحترفين السعودي، وأبطال آسيا.



ويستهل الزعيم الهلالي، موسمه الرياضي الجديد 2020-2021، بمواجهة العين "الصاعد حديثًا"، وذلك يوم 17 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين.



* خطة تفريغ الهلال

وكشف الفراج عبر برنامجه "الدوري مع وليد"، عن أن خطة "تفريغ" الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من أبرز نجومه، من أجل تدميره والقضاء عليه، بدأت في عام 2018.



وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن عدد من أبرز نجوم الهلال، كانوا على وشك الرحيل بالفعل عن الفريق، والانتقال إلى نادي منافس، في ليلة واحدة فقط.



وأوضح أنه لولا تدخل معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة وقتها، ووضعه "ميثاق شرف" بين الأندية، لكان نجوم الهلال الكبار، يلعبون الآن، في فريق آخر.



وحذر وليد الفراج، من أن خطة "تفريغ" الهلال، تُعاد الآن من جديد؛ قائلًا: "قد تنجح هذه المرة، فلا يوجد ميثاق شرف ينقذ الزعيم، في الوقت الحالي".



- من يقف وراء خطة "تفريغ" نادي الهلال؟

على الرغم من عدم ذكر الفراج، اسم النادي الذي يريد خطف نجوم الهلال، إلا أنه بالعودة إلى عام 2018، يتضح أن نادي النصر، وبالتحديد أثناء فترة رئاسة سعود آل سويلم، هو من حاول القيام بهذا الأمر.



وآل سويلم أو "الشامخ كما يلقب"، كان أول من رفع شعار.. "أي نجم يريده النصر، سوف يتعاقد معه، حتى ولو كان يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال".



وعند توليه رئاسة النصر، في عام 2018، قام آل سويلم، بتقديم عروض إلى عدد من نجوم الهلال، وذلك بعد دخولهم الفترة الحرة من عقودهم مع فريقهم، بل أنه اتفق معهم بالفعل؛ وهم:

1- الظهير الأيسر ياسر الشهراني.

2- متوسط الميدان عبدالله عطيف.

3- صانع الألعاب نواف العابد.



كما أنه قبل رحيله عن النصر، في عام 2019، توصل إلى اتفاق مبدئي مع سالم الدوسري، جناح نادي الهلال الكبير، من أجل التعاقد معه، وذلك بعد دخوله هو الآخر، الفترة الحرة من عقده.



ومعالي المستشار تركي آل الشيخ بنفسه، اعترف بأنه تدخل لمنع رحيل هؤلاء اللاعبين إلى النصر، من خلال ميثاق الشرف، وذلك بهدف منع التضخم في أسعار اللاعبين.



* سيناريو النصر 2020

والآن، وبعد مرور عامين على خطة آل سويلم، يعيد صفوان السويكت، رئيس النصر الحالي، السيناريو من جديد، مستغلًا اقتراب دخول عدد من نجوم الهلال، الفترة الحرة من عقودهم.



وأبرز النجوم الهلاليين الذي يسعى النصر، للتعاقد معهم، هو القائد الدولي الكبير سلمان الفرج، والذي ينتهي عقده مع الزعيم، في يونيو 2021.



وألمح أكثر من تقرير صحفي، إلى إغراء مسئولي العالمي للاعب، للتعاقد معه، بعرض مثير؛ على النحو التالي..



1- راتب سنوي يتراوح بين 10 إلى 12 مليون ريال.

2- فيلا وسيارة مكافأة التوقيع للنصر.

3- حمل شارة قيادة الفريق.



كما شهدت الساعات الماضية، تلميحات من الإعلامي عبدالعزيز المريسل، بشأن رغبة النصر، في التعاقد مع ياسر الشهراني، ظهير أيسر نادي الهلال، والذي يدخل الفترة الحرة من عقده، بعد 3 أشهر من الآن.



والمريسل أيضًا، قال في وقت سابق: "أنصح أي لاعب سيدخل الفترة الحرة من عقده مع ناديه، أن لا يجدد، في انتظار عرض من نادي النصر، الذي يبني فريقًا يسيطر على البطولات والألقاب، خلال السنوات القادمة".



وبخلاف الفرج والشهراني، فإن ثنائي الهلال عبدالله عطيف ونواف العابد، سيدخلان الفترة الحرة، في يناير 2021.



ومنذ عام 2018 وحتى الآن، يُمكن القول أن النصر، خطط لخطف 5 نجوم من الغريم الأزلي الهلال؛ وهم: "ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، نواف العابد، وسالم الدوسري".



المصدر : ملاعب

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