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الأحد، 07-01-2024 04:20 م

خوسيلو يبدي رأيه في جولر

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الوكيل الإخباري -  أبدى خوسيلو، مهاجم ريال مدريد، رأيه في الظهور الرسمي الأول للشاب التركي أردا جولر مع الميرينجي، خلال الفوز (3-1) على أراندينا، مساء أمس السبت، والذي قاد الفريق إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال خوسيلو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "نحن نعلم صعوبة هذه المباريات، وحالة أرض الملعب".

واستدرك: "لكن لا توجد مبررات.. نحن ريال مدريد، ويجب أن نخرج للفوز في أي ملعب.. كان أصعب من المعتاد، لكننا سعداء بالفوز".

وأضاف: "هذه المباريات صعبة على جميع الفرق.. كنا بحاجة إلى 100% من التركيز، والإبقاء على الإيقاع.. وجاءت الأهداف".

وعن تسجيله الهدف الأول للريال من ركلة جزاء، قال: "لقد سددت الكثير من ركلات الجزاء في حياتي، والمدرب ما زال يثق في لأستمر في تسديدها.. كان الملعب رطبا قليلا، وكنت خائفا من أن ترتفع الكرة إذا صوبتها بشكل قوي".

وواصل: "لقد سددت بثقة، وترتيب منفذي ركلات الجزاء يعتمد على اللاعبين الذين يكونون في الملعب".

وعن الظهور الأول لجولر، علق: "قبل المباراة، قلت له أن يستمتع كثيرا.. هذه المرة الأولى التي يلعب فيها معنا.. إنه شاب بمهارات كبيرة، ويجب أن نستفيد منه قدر الإمكان".

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