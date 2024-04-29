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الإثنين، 29-04-2024 02:51 م

خوفا من ريال مدريد.. برشلونة يتواصل مع كيميتش

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الوكيل الإخباري - تحرك نادي برشلونة بشكل جاد، من أجل التعاقد مع جوشوا كيميتش نجم وسط بايرن ميونخ، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن برشلونة يركز كثيرا على كيميتش، الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في صيف 2025.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة تواصل بالفعل مع المقربين من كيميتش، وتأكد أن اللاعب سيكون سعيدا إذا انتقل للعب مع البارسا.

كما علم برشلونة أن كيميتش يدرس اللغة الإسبانية منذ سنوات، لأنه مغرم للغاية باللعب في الليجا وارتداء قميص برشلونة.

وأوضحت أن برشلونة يتصرف بجدية في الصفقة، لأنه يخشى أن يوقع كيميتش مع ريال مدريد، كما حدث سابقا مع توني كروس نجم الميرنجي الحالي.

وذكرت أن كروس كان في وضع مماثل لكيميتش، حيث كان سعيدا بالاقتراب من برشلونة، لكن لويس إنريكي مدرب البارسا في ذلك الوقت، فضل عليه إيفان راكيتيتش، ثم انتقل النجم الألماني للملكي مقابل 25 مليون يورو.

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