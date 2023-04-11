خياران أمام برشلونة لحسم مصير ألبا

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن آخر التطورات بشأن مصير جوردي ألبا، ظهير برشلونة، مع الفريق الكتالوني.



ويمتد عقد ألبا في كامب نو، حتى نهاية الموسم المقبل، لكن اسمه ارتبط بالرحيل في نهاية الموسم الجاري.



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة أمامه خيارين في الوقت الحالي لحسم مستقبل ألبا.



وفقد ألبا مكانه في التشكيل الأساسي لبرشلونة هذا الموسم، لصالح أليخاندرو بالدي، على الرغم من ذلك، يرغب في الاستمرار مع الفريق.



وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد يفسخ تعاقد جوردي ألبا بنهاية هذا الموسم، أو يجدد عقده براتب أقل، مع قبول دوره كلاعب بديل.



وأوضحت أن برشلونة من الممكن أن يجدد عقد ألبا لموسمين، لتوزيع راتبه المتبقي على فترة أطول وتخفيف فاتورة الأجور.

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