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الخميس، 02-03-2023 04:29 م

دائرة الحكام تحسم جدل موقف كريستيانو المثير للجدل

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الوكيل الإخباري - حسمت دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، موقفها من صحة هدف عبد الله مادو لاعب النصر، في مرمى التعاون، بالمباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة 17 من دوري روشن.

وكان الهدف قد أثار جدلا كبيرا، حيث أدعى مسؤولو التعاون أن البرتغالي كريستيانو رونالدو كان في موقف تسلل، وحجب زاوية الرؤية عن حارس المرمى.

واعتبرت دائرة الحكام، الخميس، في تحليلها للحالات التحكيمية الجدلية التي شهدتها الجولتين 17 و18، أنه بعد مراجعة اللعبة، تأكد أن رونالدو لم يكن متسللا، فضلا عن أن حارس المرمى على كان على الأرض، وقرار حكمي الساحة وحكم الفيديو باحتساب الهدف كان صحيحا.

وأكدت دائرة الحكام، في بيان لها، أن الحكم اتخذ القرار الصحيح بعدم احتساب ركلة جزاء ضد التعاون في المباراة نفسها، مبررة ذلك بأن الكرة اتجهت إلى يد المدافع الذي حاول أن يسند بها على الأرض أثناء سقوطه، كما أنه لم يتعمد تكبير الجسم.


وأيدت دائرة الحكام قرار حكم مباراة اتحاد جدة والرائد في ذات الجولة، بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح رومارينهو، وهي من الحالات التي أثارت جدلا كثيرا أيضا.

وقالت اللجنة إن ما حدث كان احتكاكا أثناء منافسة طبيعية على الكرة، ولا يوجد فيه أي إعاقة، لذلك فإن قرار الحكم كان صحيحا بعدم احتساب ركلة جزاء.

وفيما يخص مباراة ضمك والنصر بالجولة ال18، أكدت دائرة الحكام أن الحكم تغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء لمدافع ضمك، بعد أن منع الكرة  بيده وهي في طريقها إلى المرمى الخالي.


وأوضحت أن القرار الصحيح كان ركلة جزاء وبطاقة حمراء للمدافع، لكن الحكم اكتفى باحتساب ركلة جزاء فقط.


ملاعب 

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