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الأحد، 25-09-2022 12:28 م

دبلوماسي عربي يشاهد مباراة كرة قدم أثناء اجتماع الأمم المتحدة - صورة

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الوكيل الإخباري - انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صورة لموظف دبلوماسي عراقي انشغل بمباراة لكرة القدم وأهمل متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأُمم المتحدة بدورتها الحالية.

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من جانبها أصدرت وزارة الخارجية العراقية مساء امس السبت بيانا حول الواقعة قائلةً: “نتابع موضوع الصورة التي تمّ تداولها لموظف دبلوماسي شُغِل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة بدورتها الحالية”.

وأكدت أنها “ستتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسية العراقية حضورها”

 


 

 

 

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