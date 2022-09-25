دبلوماسي عربي يشاهد مباراة كرة قدم أثناء اجتماع الأمم المتحدة - صورة

الوكيل الإخباري - انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صورة لموظف دبلوماسي عراقي انشغل بمباراة لكرة القدم وأهمل متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأُمم المتحدة بدورتها الحالية.

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من جانبها أصدرت وزارة الخارجية العراقية مساء امس السبت بيانا حول الواقعة قائلةً: “نتابع موضوع الصورة التي تمّ تداولها لموظف دبلوماسي شُغِل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة بدورتها الحالية”.



وأكدت أنها “ستتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسية العراقية حضورها”





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