دجوكوفيتش يقلب الطاولة على الروسي روبليف ويصعد إلى النهائي

الوكيل الإخباري - حول الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، تأخره أمام الروسي أندريه روبليف بمجموعة 5-7 إلى فوز باثنتين 7-6 و7-5 ليصعد لنهائي دورة باريس للتنس للماسترز.



ونجح دجوكوفيتش في كسر إرسال روبليف المصنف خامسا، في الشوط الأول من المجموعة الأولى، لكن روبليف رد التحية مباشرة مدركا التعادل 1-1 قبل أن يفعلها الروسي للمرة الثانية في الشوط الثاني عشر ويحسم المجموعة لصالحه 7-5.



وكان التعادل سيد الموقف في المجموعة الثانية واحتكم اللاعبان إلى شوط فاصل كسبه الصربي 7-3 وبالتالي المجموعة 7-6.



ولم تختلف الحال في المجموعة الثالثة الحاسمة وحافظ كل لاعب على إرساله حتى الشوط الثاني عشر عندما تمكن دجوكوفيتش من كسر إرسال روبليف وحسم المجموعة لصالحه 7-5.



وكرس دجوكوفيتش فوزه على روبليف للمرة الخامسة في ست مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.



ويسعى دجوكوفيتش لتحقيق اللقب السابع في باريس والـ40 في دورات ماسترز للألف نقطة وهما معا رقمان قياسيان.

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وسيخوض الصربي النهائي الـ58 في دورات ماسترز للألف نقطة في مسيرته الاحترافية، وهو رقم قياسي آخر.



ويلعب "دجوكو" في النهائي ضد البلغاري غريغور ديميتروف المصنف في المركز الـ17 عالميا.

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