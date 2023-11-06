الإثنين 06-11-2023
الوكيل الاخباري

"أخطر بكثير من الفسفور".. الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف ما يسقط على غزة

"القسام" تعلن قصف قاعدة "رعيم" العسكرية للعدو

لبنان: ممارسات الاحتلال تجاوزت كل القواعد والأعراف

بلينكن: بحثنا في أنقرة إيصال المساعدات لغزة ومنع توسع الصراع

بقذيفة "الياسين 105".. كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية

الخصاونة: أيّ محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية بمثابة إعلان حرب

شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون شرق مدينة غزة

تفاصيل حول هوية منفذ عملية باب الساهرة

فايننشال تايمز: مئات الشركات الإسرائيلية مهددة بالإفلاس

الكنيست الإسرائيلي يقر السجن عاما لمن يقرأ منشورات مؤيدة لحماس

عاجل

"القسام" تعلن قصف قاعدة "رعيم" العسكرية للعدو

الإثنين، 06-11-2023 02:45 م

دجوكوفيتش يقلب الطاولة على الروسي روبليف ويصعد إلى النهائي

11202368920553104386


الوكيل الإخباري - حول الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، تأخره أمام الروسي أندريه روبليف بمجموعة 5-7 إلى فوز باثنتين 7-6 و7-5 ليصعد لنهائي دورة باريس للتنس للماسترز.

ونجح دجوكوفيتش في كسر إرسال روبليف المصنف خامسا، في الشوط الأول من المجموعة الأولى، لكن روبليف رد التحية مباشرة مدركا التعادل 1-1 قبل أن يفعلها الروسي للمرة الثانية في الشوط الثاني عشر ويحسم المجموعة لصالحه 7-5.

وكان التعادل سيد الموقف في المجموعة الثانية واحتكم اللاعبان إلى شوط فاصل كسبه الصربي 7-3 وبالتالي المجموعة 7-6.

ولم تختلف الحال في المجموعة الثالثة الحاسمة وحافظ كل لاعب على إرساله حتى الشوط الثاني عشر عندما تمكن دجوكوفيتش من كسر إرسال روبليف وحسم المجموعة لصالحه 7-5.

وكرس دجوكوفيتش فوزه على روبليف للمرة الخامسة في ست مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

ويسعى دجوكوفيتش لتحقيق اللقب السابع في باريس والـ40 في دورات ماسترز للألف نقطة وهما معا رقمان قياسيان.

اضافة اعلان


وسيخوض الصربي النهائي الـ58 في دورات ماسترز للألف نقطة في مسيرته الاحترافية، وهو رقم قياسي آخر.


ويلعب "دجوكو" في النهائي ضد البلغاري غريغور ديميتروف المصنف في المركز الـ17 عالميا.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120236124939612404377

إنريكي يستبعد رباعي باريس من موقعة ميلان

11202368249503354788

أليجري يستبعد يوفنتوس من المرشحين للقب الكالتشيو

112023681156430383617

ريال مدريد يفقد أحد أسلحته ضد خفافيش فالنسيا

112023672112231000635

ليون يواصل انحداره في الدوري الفرنسي

112023671357467248624

دياز ينقذ ليفربول من سقوط مدو أمام لوتون

11202367437867068009

الوداد يهزم صن داونز بصعوبة قبل موقعة الإياب

أخبار متعلقة
1020238154338304349498

جورجينا تقاضي شقيقتها بسبب كريستيانو رونالدو

1020238144114495628369

ريال مدريد يتفاعل مع غضب مودريتش

102023812206649732541

غياب الأسلحة يمهد طريق آرسنال لإنهاء عقدة جوارديولا

1020238112028275905220 (1)

غموض حول إعادة مباراة سباهان واتحاد جدة

1020238104828648641062 (1)

أتلتيكو مدريد يجدد عقد سيميوني

1020238103626755147229

3 مؤشرات واضحة تضع مونديال 2034 على مشارف السعودية