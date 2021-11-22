دروجبا: صلاح سيحطم كل أرقامي.. والحضري مختلف تمامًا

الوكيل الاخباري - يرى الإيفواري ديدييه دروجبا، أسطورة تشيلسي، أن النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، قادر على تحطيم جميع أرقامه، موضحًا في الوقت ذاته أن عصام الحضري، نجم منتخب مصر السابق مختلف تمامًا عن جميع حراس القارة الأفريقية.

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ونجح صلاح في تجاوز عدد أهداف دروجبا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح الهداف التاريخي للأفارقة برصيد 108 أهداف، متخطيًا النجم الإيفواري بـ4 أهداف.



وقال دروجبا في تصريحات تلفزيونية: “إذا استمر محمد صلاح على نفس المستوى، فإنه سيحطم جميع أرقامي، يا إلهى أريد أن أبكي مما يقدمه صلاح”.



وأضاف: “تدربت مع محمد صلاح عندما بدأ مسيرته مع تشيلسي، فهو كان يمتلك إمكانيات كبيرة والجميع يشهد على ذلك”.



وتابع: “محمد صلاح، كان بحاجة للوقت والصبر في تشيلسي، خاصة أن الفريق كان يضم نجومًا مميزين في خط الهجوم، بقيمة أوسكار وهازارد، بجانب دييجو كوستا”.



دروجبا: الحضري مختلف تمامًا



وتطرق دروجبا للحديث عن عصام الحضري، قائلاً: “الحضري كان رائعًا، مؤكدًا أنه ليس فقط الأمر يتعلق بتصديه لكرة صعبة أو ركلة جزاء،”.



وتابع: “الحضري عندما تراه تتعلم منه أشياءً جديدة وإنه ليس مثل حراس المرمى الحاليين»، مضيفًا أنه من الصعب أن يلعب أحد لسن 45 سنة، وهو في نفس المستوى”.



وأتم حديثه بقوله: “الحارس المصري كان من الممكن أن يلعب لسن 70 سنة”، مؤكدًا على احترامه له، وأنه لم يتفاجأ بتواجده في الجهاز الفني للمنتخب المصري.



وكان الحضري بمثابة عقدة كبيرة لدروجبا خلال واجهات مصر وكوتديفوار في كأس الأمم الأفريقية بنسختي 2006 و2008، حيث حصد منتخب الفراعنة الللقب 3 نسخ متتالية 2006 و2008 و2010.

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