دعاء مؤثر للقدس من المعلق العماني خليل البلوشي (شاهد الفيديو)

الوكيل الإخباري

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- أنس عشايتواصل الصراع الإعلامي لكسب تأييد الرأي العام العالمي والتأكيد على القلوب العربية بأن قبلتها الأولى في خطر وتحتاج لوقفة حقيقية، وآخر تلك اللفتات الجميلة كانت لمعلق شبكة قنوات "bein sport" القطرية خليل البلوشي.المعلق العماني بدأ تعليقه على مباراة الدحيل والريان في كأس أمير قطر بالتعاطف مع أهل القدس المرابطين في المسجد الأقصى والشيخ جراح والتأكيد على أن الأرض الفلسطينية وشعبها في القلب دائما.ويخوض الشبان والشابات في القدس وباقي المدن الفلسطينية مواجهات دامية مع جنود الاحتلال والمستوطين بالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، حيث يحاول الاحتلال تهويد العاصمة الفلسطينية وإجراء عملية تهجير قصري جديدة، مما تسبب باشتعال حرب مفتوحة بين قطاع غزة والكيان الصهيوني مما أدى لإرتقاء عشرات الشهداء ومئات الجرحى .