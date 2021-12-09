دعاية انتخابية في نادي الوحدات على غرار مجلس النواب (صورة)

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



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تلقى أعضاء الهيئة العامة في نادي الوحدات رسائلا قصيرة على هواتفهم المحمولة، تطالبهم بالمشاركة في انتخابات مجلس إدارة نادي الوحدات والتي ستقام بعد 10 أيام تقريبا .وجاء في الرسالة : " صوتك في الوحدات أمانة، صوت من أجل عودة الوحدات وفرض الهيبة"، مع توقيع الكتلة الانتخابية، في طريقة مشابهة لتلك المستخدمة في الانتخابات البرلمانية .ويتسابق في انتخابات الوحدات كتلتان انتخابيتان بقيادة الدكتور بشار الحوامدة، ويوسف المختار، وعضوية 10 مرشحين في كل كتلة، بالإضافة لعدد من المرشحين المستقلين، على أن تفرز الانتخابات فوز رئيس و10 أعضاء لقيادة النادي لمدة 3 سنوات .