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الأربعاء، 15-12-2021 02:38 م

دغلس يعود للدكة ،، و مايك ويليامز 10 على 10

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

كانت بداية الموسم في صالات كرة السلة حماسية وتؤكد أن التحضيرات لفرقنا تمت بطريقة مميزة، مما يعدنا بمستويات عالية في بطولتي الدوري وكأس الأردن، ومن أهم الفرق المرشحة فريق الأهلي بقيادة المدرب سام دغلس.اضافة اعلان


 

دغلس الذي خلع ملابس الليث الأبيض وعاد لإرتداء بدلة المدرب، بعد أن أسعد الجميع بخوضه الموسم الماضي كلاعب، قاد الأهلي في مباراته الأولى بهذا الموسم للفوز على الأرثوذكسي في ديربي السلة الأردنية بنتيجة 77/82.

 

وشهدت المباراة خبرا سعيدا للجماهير الأهلاوية الساعية للتتويج بلقب كأس الأردن للمرة الرابعة تواليا، والمحافظة على لقب الدوري، ويتمثل بالمستوى الرائع للمحترف مايك ويليامز، والذي كان الـ " MVP " بتسديله 35 نقطة و 10 متابعات تحت السلة " ريباوند" وصناعة كرتين .

 

 




 

 


 

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