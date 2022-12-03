دقائق عصيبة.. شاهد كيف انتظر لاعبو كوريا الجنوبية معرفة نتيجة هوية المتأهل

الوكيل الإخباري - لحظات عصيبة عاشها لاعبو منتخب كوريا الجنوبية مع نهاية مباراتهم ضد البرتغال، وهم ينتظرون نتيجة المباراة الأخرى بين الأوروغواي وغانا لتحديد المتأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022.



وحقق "الشمشون الكوري" فوزا تاريخيا على نظيره البرتغالي 2-1، بعد تسجيلهم هدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة التي جمعت بينهما على استاد "المدينة التعليمية"، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية.



ومع نهاية مباراة كوريا الجنوبية والبرتغال، كانت المباراة الأخرى تحتاج إلى 8 دقائق أخرى، لتنتهي بسبب الوقت الإضافي الطويل، والتي كانت تشير إلى تقدم أوروغواي على غانا بهدفين مقابل لا شيء.



ومرت 8 دقائق عصيبة، على لاعبي كوريا الجنوبية خوفا من تسجيل أوروغواي لهدف ثالث ينقلهم إلى دور الـ16 بدلا عنهم، فتجمعوا وسط الملعب على شكل دائرة يمسكون أعصابهم منتظرين نهاية المباراة الأخرى.



فيما ابتعد البرتغالي باولو بينتو، مدرب كوريا الجنوبية، عن دائرة الضغط النفسي وتوجه إلى غرفة الملابس لانتظار معرفة هوية المتأهل هناك.



وبعد مرور تلك الدقائق، قام أحد الإداريين الذين يقفون إلى جانب اللاعبين بإخبارهم بنهاية المباراة الأخرى وأنهم تأهلوا إلى الدور القادم، ليبدأ اللاعبون احتفالهم بشكل جنوني وسط هتافات كبيرة من الجمهور المتواجد في الاستاد.

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فرحة لاعبي وجماهير كوريا الجنوبية بالتأهل لدور الـ16 بعد نهاية مباراة الاوروغواي!😨😨😍



pic.twitter.com/Hqe6NCm8XM 🎥 للتاريخ:فرحة لاعبي وجماهير كوريا الجنوبية بالتأهل لدور الـ16 بعد نهاية مباراة الاوروغواي!😨😨😍 December 2, 2022

واكتفى منتخب الأوروغواي بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الثامنة (H) برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف المسجلة خلف كوريا الجنوبية، وودع البطولة رفقة نظيره الغاني صاحب المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط.



وتفوق منتخب كوريا الجنوبية على الأوروغواي بعدد الأهداف المسجلة، بعد تعادلهما بعدد النقاط وفارق الأهداف.

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