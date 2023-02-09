دقيقة صمت في الدوري الألماني تضامناً مع ضحايا الزلزال

الوكيل الإخباري - قامت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، بالإعلان عن لفتة مميزة تجاه ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، الإثنين الماضي.



وكتبت رابطة البوندسليجا، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “توصي رابطة الكرة الألمانية بالوقوف دقيقة صمت في مباريات الجولة المقبلة من دوري الدرجتين الأولى والثانية، لإحياء ذكرى ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا”.



وسجل الزلزال المدمر، وقوع آلاف الضحايا والمصابين، في تركيا وسوريا، وماتزال فرق الإنقاذ تواصل مساعيها، بحثاً عن العالقين تحت الأنقاض.

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